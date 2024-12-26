Karadağ’daki bankaları Türkiye’de geliştirilen sahtekarlık tespit ve önleme çözümü koruyacak

Bankacılık ve finans başta olmak üzere tüm sektörlere yönelik yazılım ve sistem entegrasyonu çözümleri sunan bilişim şirketi ASEE Türkiye’nin Türk mühendisleri tarafından geliştirilen InACT® Anti-Fraud Hub çözümünün Dış Sahtekarlık Tespit ve Önleme bileşeni, Balkan ülkesi Karadağ’ın önde gelen bankaları tarafından kullanılmaya başlandı.

Dolandırıcılıkla mücadele için geliştirilen InACT® Anti-Fraud Hub, modern bankacılık dünyasında giderek artan tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlayan yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Karadağ’daki Universal Capital Bank ve NLB Banka’da çözüm hayata geçirilirken Prva Banka’da ise test aşamasına alındı.

InACT® Anti-Fraud Hub sayesinde Prva Banka CG, NLB Banka ve Universal Capital Bank’ta ASEE açık bankacılık uygulamasından gelen işlemler izlenip dolandırıcılık faaliyetleri önlenecek. Üstelik tüm bu bankalar, InACT® çözümünü Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) iş modeli kapsamında da kullanabilecekler.

Makine öğrenmesi ve büyük veriden güç alıyor

InACT® Dış Sahtekarlık Tespit ve Önleme, InACT® İç Suistimal Tespit ve Önleme ve InACT® Sahte Başvuru Tespit ve Önleme Çözümü olmak üzere 3 temel bileşenden oluşan InACT® Anti-Fraud Hub, makine öğrenmesi ve büyük veri teknolojilerinden güç alıyor. Bankalar bu sayede çok kanallı işlem dolandırıcılıklarını, suistimal girişimlerini, operasyonel hataları ve düzenleyici kontrollerini izleyen ve önleyen 360⁰ dolandırıcılık önleme çözümünden faydalanabiliyorlar. Kullanıcı dostu arayüzü, analistlerin senaryoları kolayca tanımlamasını ve yönetmesini mümkün kılarken gelişmiş kontrol paneli, vaka yönetimi, dinamik uyarı atama ve iş akışı yönetimi gibi özelliklerle operasyonel süreçleri kolaylaştırıyor. Ayrıca, sistemin esnek ve ölçeklenebilir yapısı, çok çeşitli veri tabanları ve teknolojilerle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

“Bu çözümümüz sayesinde bankalar, dolandırıcılık tehditlerine karşı her zaman önde olacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan ASEE Türkiye Ülke Lideri Hatice Ayas, "Başarımızın ardında AR-GE çalışmalarına yaptığımız yatırımların ve mühendislerimizin çok önemli bir rolü bulunuyor. Türkiye'deki mühendislerimizin geliştirdiği InACT® Anti-Fraud Hub çözümümüzün, bankacılık sektöründe hızla dijitalleşen Karadağ’da kabul görmesi, inovatif ve güvenilir teknolojiler sunma konusunda ortaya koyduğumuz başarımızın bir kanıtı niteliğinde. Bu çözümümüz, sadece sahtekarlıkla mücadelede değil, aynı zamanda bankaların operasyonel süreçlerini daha güvenli hale getirmekte de kritik bir rol oynuyor. Bu çözümüz sayesinde bankalar, makine öğrenmesi ve büyük veri teknolojilerinden faydalanarak dolandırıcılık tehditlerine karşı her zaman bir adım önde olacak. Bugün olduğu gibi gelecekte de Türkiye’deki mühendislerimizin de katkısı ile teknoloji ve bilişim alanında yeni nesil çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.