Karadeniz Holding ‘akıllı gemi’ tasarımlarıyla veri merkezlerine elektrik sağlayacak

Yüzer elektrik santralleriyle dünya çapında enerji çözümleri sunan Karadeniz Holding, artan enerji talebine yönelik inovatif çalışmalarını hızla sürdürüyor.

7 bin MW’lık kurulu gücü ve 16 ülkede ürettiği enerji ile Brezilya, Yeni Kaledonya, Guyana, Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Guinea Bissau, Senegal gibi birçok ülkenin sürdürülebilir ve kesintisiz elektrik ihtiyacını karşılayan Karpowership, “akıllı gemi" tasarımlarıyla özellikle veri merkezlerine kesintisiz elektrik sağlamayı hedefleyen projeler üzerinde çalışıyor.

ABD’de ön çalışmalar başladı

Son yıllarda ABD ve Avrupa başta olmak üzere veri merkezlerinin hızla artan enerji talebi, Karadeniz Holding'in dikkatini bu alana yönlendirdi. Son birkaç yıldır dünyada veri merkezlerinden kaynaklanan ciddi bir elektrik talebi oluştuğunu ve bu talebin özellikle ABD ve Avrupa'da görüldüğünü söyleyen Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, bu yeni nesil gemi projeleriyle, hızla artan enerji ihtiyacına yönelik sürdürülebilir ve esnek çözümler geliştirdiklerini vurguladı. Yılmaz, “Veri merkezlerine yüzer santrallerle elektrik sağlamak, bu yeni talebe sürdürülebilir bir çözüm sunmak için ideal bir yöntem. Son altı aydır 'smartship' dediğimiz akıllı gemi tasarımıyla ilgileniyoruz. Bu, şu an Ar-Ge ekibimizin çalıştığı temel konular arasında” diyerek ABD'de 6 farklı noktada lokasyon izinleri için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Enerji üretim kapasitesini ikiye katlayacak

Halihazırda 16 ülkede aktif olarak enerji sağlayan Karpowership, yüzer santral projeleri ile küresel alandaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Özellikle Afrika ve Güney Amerika’daki elektrik ihtiyacına çözüm sunan şirket, bu ülkelerdeki projelerini artırmayı ve yeni pazarlara girmeyi hedefliyor. Liberya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Güney Amerika'da bazı ülkeler, şirketin Powership projelesi geliştirmek için görüştüğü ülkeler arasında.

Şu an 40 Powership ile, mevcut 7 bin megavatlık kurulu gücünü önümüzdeki dönemde önce 10 bin megavata, 2035 yılına kadar da 15-20 bin megavat seviyesine çıkarmayı hedefleyen şirket, yüzer altyapılarda sağlanan enerji çözümleriyle, gelişmekte olan ülkelerin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.