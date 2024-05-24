Karadeniz Holdingin'in yeni CFO'su Seyfi Sarıçam oldu

Karadeniz Holding'in CFO'luğunu ve Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenen İbrahim Selami Çolak, operasyonel görevlerini Seyfi Sarıçam'a devretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Holding'de üst düzey görev değişimi gerçekleşti. Son 16 yıldır grubun gelişimi ve büyümesine katkı sunan Karadeniz Holding CFO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Selami Çolak, CFO'luk görevini Seyfi Sarıçam'a devretti. Değişim sonrası Çolak, Karadeniz Holding Grubu'nun yeni dönem büyüme yolculuğuna değer katmaya devam edecek. Seyfi Sarıçam, Karadeniz Holding CFO'su olarak holding ve bağlı tüm şirketlerde finansal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Karadeniz, İbrahim Selami Çolak'a gruplarına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunduğunu ve kendisinin gruplarının son 16 yılda kat ettiği büyümeye önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Karadeniz, şunları kaydetti:

'Finans alanında ortaya koyduğu vizyon, yenilikçi yaklaşım ve insan odaklı çalışmalarıyla hem kurum kültürümüzün inşasında rol aldı hem de tüm ekibimizin gönlünde özel bir yer edindi. Çolak operasyonel görevlerini devretmekle beraber grubumuzun gelecek yolculuğunda da yanımızda yer alacak. kendisinin birikim ve tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Yeni CFO'muz Seyfi Sarıçam'ı yeni görevi için kutluyorum. Sarıçam'ın bugüne kadar ulusal ve uluslararası firmalarda denetim, yatırım bankacılığı, danışmanlık ve üst düzey finans yöneticiliği görevleriyle edindiği engin deneyimi grubumuza aktararak Karadeniz Holding'in uluslararası enerji piyasasındaki liderliğini güçlendireceğine ve büyüme hedeflerimize önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum.'

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Seyfi Sarıçam, 1999 yılında NYU Stern School of Business'dan MBA derecesini aldı. Denetim, yatırım bankacılığı ve danışmanlık sektörlerinde çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışan Sarıçam, son sekiz yıldır CFO olarak bir holdingde görev yapmaktaydı.