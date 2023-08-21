Karakaya: Akıllı şehir teknolojileri suç oranlarını düşürüyor

ADANA/EKONOMİ

Akıllı şehir kavramı üzerinde 42 yıldır çalışmalar yapan SAMPAŞ Holding, 2027 yılında dünya genelinde 1 trilyon dolardan fazla ekonomi yaratması beklenen bu pazarda, konunun güvenlik boyutuyla ilgili gelişmeleri odağına aldı.

Dünyada akıllı şehirlere olan yönelimi değerlendiren SAMPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, özellikle dünyanın doğusundaki ülkelerde başlayan akıllı şehir yatırımlarının hızla batıya doğru yayıldığını söyledi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin GSYİH’nın yüzde 1.7’sinin kamu düzeni ve güvenliğe yönelik harcamalara gittiğine dikkat çeken Karakaya, “Devletler kamu güvenliğini sağlayabilmek adına yatırımlarını artırmasına rağmen hızla büyüyen kentler ve artan nüfus, şehirlerdeki güvenlik sorunlarının da artmasına neden oluyor” dedi.

“Güvenlik sorunları teknolojinin gücüyle aşılıyor”

Şehirlerin artan güvenlik sorunlarını aşmanın yolunun akıllı şehirlerden ve teknolojinin gücünden yararlanmaktan geçtiğini vurgulayan Karakaya, “Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor; şehir yönetiminde teknoloji kullanımı, yani akıllı şehir yönetimi, suç oranını yüzde 30-40 azaltıyor, acil durum çağrılarına verilen yanıt hızının da yüzde 20 ile 35 arasında yükselmesini sağlıyor” diye konuştu. Karakaya, suçu önleme adına kullanılan akıllı kameralar, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileri, akıllı ışıklandırmalar ve yöneticilere sürekli veri aktaran sistemlerle kentlerin daha güvenli hale gelebildiğini, ayrıca vatandaşların da çözümün bir parçası olduğunu kaydetti. Akıllı kameralar sayesinde; şüpheli hareket, cisim ya da durumların rahatlıkla analiz edilebildiğini ve ilgili merkeze uyarı gönderilebildiğini vurgulayan Karakaya, “Bu sayede görevlilerin hızlı ve doğru karar almaları sağlanıp, henüz problem yaşanmadan önlem alma ya da engelleme fırsatı yakalanmış oluyor” ifadesini kullandı.

“Teknoloji ve veri bilinçli bir şekilde kullanılmalı”

Akıllı şehir yaklaşımını güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için 42 yıldır bilişimin gücünü kullandıklarını söyleyen Karakaya, şöyle devam etti: “Akıllı şehir yaklaşımının dönüştürücü etkisiyle suç oranları düşecektir. Yapay zeka, tahmine dayalı analitik ve gerçek zamanlı izleme olanağı sayesinde akıllı şehirler bir önleme, hızlı müdahale ve toplumu güçlendirme merkezi haline geliyor. Kolluk kuvvetleri, akıllı sensörlerin ve birbirine bağlı sistemlerin yardımıyla potansiyel tehditleri, sorunsuz bir şekilde tahmin edip azaltabiliyor. Ancak şunu da eklemeliyim ki, bir şehri akıllandırmak sadece geleneksel altyapıya dijital arayüzler eklemekten geçmiyor. Daha iyi, doğru ve hızlı karar almak, yaşam kalitesini artırmak için teknolojiyi ve veriyi bilinçli bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Yerel yönetimlerimiz bu vizyona sahipler ve bununla ilgili önemli adımlar atıyorlar. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde akıllı şehir teknolojilerinin kullanımı konusunda önemli adımlar atacağına inanıyorum”

Ulusal ve küresel pazarda faaliyet gösteriyor

Bünyesinde kurduğu şirketler ve dünya devi firmalar dahil oluşturduğu iş ortaklıkları ile ulusal ve küresel pazarda teknoloji, mühendislik, müşavirlik, yapım taahhüt ve finansman hizmetleri veren SAMPAŞ Holding, yerel yönetimlere; yazılım tasarımından kuruluma, eğitimden işletime, bakım ve destek servislerinden danışmanlığa kadar yüksek katma değerli hizmet sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da dört organizasyona sahip şirket, uluslararası standartlarda Ar-Ge çalışmaları da yapıyor.