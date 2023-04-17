Karali Çay’a Avrupa Kalite Ödülü

Lobin International tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Avrupa Kalite Zirvesi ve Ödül Töreni’ni İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirildi. Karali Çay, zirvede ‘Avrupa Kalite Ödülü’ne layık görüldü. Ödüle ilişkin açıklama yapan Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, geçmişten bugüne nihai tüketici taleplerini dikkate alarak memnuniyet odaklı ilerlediklerini ve kaliteden taviz vermeden üretim sağladıklarını söyledi.

Yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla Avrupa’da organik ürünlere duyulan ihtiyacı tespit ettiklerini anlatan Karali, “2005 yılında organik çay üretimini gerçekleştirerek nihai tüketicilerin beğenisine sunduk. 2015 yılı sonrası yeşil çay Ar-Ge çalışmalarını başlatarak, 2020 yılında yeşil çay üreterek paketleyip satışa sunduk. 2021’de ise Türkiye’de ilk organik yeşil çayı üreterek nihai tüketicilerin beğenisine sunduk." dedi.

Endüstriyel çay kazanları üretiyor

Karali Grup olarak geliştirdikleri akıllı yazılım sayesinde Ateşe Makine markalı endüstriyel çay kazanları da ürettiklerini anlatan Karali, şunları kaydetti: "Muadili olmayan ürünlerimiz akıllı yazılım ile su, elektrik, gaz kontrolü sağlanmakta ve nihai tüketiciye enerjiden yüzde elli tasarruf sunarak ‘kazandıran kazan’ sloganımızı doğrulamaktadır. 2023 yılında da ihracatı artırabilmek için yurtdışı faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 2022 ve 2023 yıllarında paketleme makinelerine yatırım yapmış bulunmaktayız.”