Karavan devinde 'vites küçültme' dönemi: Knaus Tabbert rotayı karlılığa kırdı

Almanya merkezli karavan devi Knaus Tabbert, 2026 yılına dair yayımladığı ilk çeyrek finansal raporlarında gelir kaybı bildirdi. Şirketin cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerileyerek 249,1 milyon Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşün arkasındaki ana neden, şirketin pazarın doygunluğa ulaşması ve bayilerde biriken fazla stokları eritmek amacıyla üretim hacmini bilinçli olarak kısma kararı alması oldu. Kendi içinde bir 'yapısal sıfırlama' yılı ilan eden dev üretici, büyümeden ziyade karlılığa ve nakit akışına odaklandığı bir strateji izliyor.

Verimlilik artışı ve maliyet disiplini

Gelirlerdeki daralmaya rağmen, Knaus Tabbert’in operasyonel karlılığında (EBITDA) dikkat çekici bir toparlanma gözlemlendi. Şirketin düzeltilmiş EBITDA rakamı 15,6 milyon euroya yükselirken, kar marjı da bir önceki yılın aynı dönemindeki %2,9 seviyesinden %6,3’e fırladı. Mart 2026 sonu raporlarına göre atılan bu adımlar, şirketin personel maliyetlerini ve işletme giderlerini ciddi oranda aşağı çekmeyi başardığını kanıtlıyor. CEO Wim de Pundert ve CFO Radim Sevcik, bu süreci 'doğru yolda ilerleyen bir yeniden yapılanma' olarak tanımlıyor.

Şirketin finansal tablolarındaki en parlak nokta ise nakit akışındaki devasa artış oldu. Knaus Tabbert, işletme sermayesi yönetimindeki başarı sayesinde serbest nakit akışını 30,5 milyon Euro seviyesine çıkararak geçen yılı ikiye katladı. Yatırımcı sunumlarına göre 31 Mart 2026 itibarıyla sipariş defteri 363 milyon Euro ile güçlü kalmaya devam ederken, yönetim yıl sonu için 950 milyon euroluk ciro hedefini koruduğunu açıkladı.

Piyasada fiyat baskısı sürüyor

Yeniden yapılanma başarılı görünse de, sektör genelinde artan faiz oranları ve bayilerin stok finansmanında yaşadığı zorluklar Knaus Tabbert üzerindeki dış baskıları diri tutuyor. Rakip firmalarla yaşanan yoğun fiyat rekabeti ve talepteki normalleşme, şirketin lüks segment araçlara daha fazla ağırlık vererek kar marjlarını koruma stratejisini zorunlu kılıyor.