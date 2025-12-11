Kärcher KIRA Serisi profesyonel temizliğin yeni gücü

Kärcher’in inovasyon gücünü sahaya yansıtan KIRA B 50, kompakt yapısı ve yüksek manevra kabiliyetiyle dar ve geniş alanlarda etkili sonuçlar sunan otonom temizlik robotu olarak endüstriyel temizlik standartlarını çok daha ileri bir seviyeye çıkarıyor. KIRA B 50, güçlü 160 Ah Li-ion bataryası, akıllı yazılımı ve LIDAR tarayıcılar ile desteklenen IEC 63327 güvenlik sertifikalı algılama sistemi sayesinde çevresini sürekli analiz ederek, engel ve düşmelere karşı güvenli temizlik deneyimi sunuyor.

İnovasyon odaklı mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen KIRA B 50, havalimanları, lojistik depolar, hastaneler, bakım evleri, üniversiteler, müzeler, spor salonları ve kamu binaları gibi yüksek hijyen ve verimlilik gerektiren profesyonel alanlarda kullanıma uygunluğuyla kullanıcılardan tam not alan KIRA B 50, rulo fırça + yan fırça teknolojisiyle tüm alanlarda kapsamlı temizlik sağlıyor. Geniş haznesi, otomatik su/deterjan dozajı ve dolum fonksiyonu, dokunmatik ekran ve sezgisel kullanıcı ara yüzü ve otonom çalışma kabiliyetini destekleyen teknolojileriyle KIRA B 50, profesyonel temizlikte toza şans tanımıyor.

KIRA CV 50 ile kesintisiz ve güvenli temizlik

Kärcher’in temizlik teknolojilerindeki öncü vizyonunun bir ürünü olan KIRA CV 50, dar alanların yanı sıra geniş alanlarda da yüksek performans sağlayarak profesyonel temizlikte mobilite ve verimlilik dengesini mükemmel biçimde sağlıyor. Değiştirilebilir çift bataryası ile kesintisiz çalışma imkânı sunan KIRA CV 50, toz torbasız geniş haznesiyle yüksek verim sağlıyor. LIDAR tarayıcılarla desteklenen sensör teknolojisi sayesinde alanı analiz ederek haritalama yapan cihaz, cihaz üzerinden erişim sağlanan kullanım fonksiyonu, LED durum göstergeleri, farklı kullanıcı profilleri ve çevrimdışı haritalama desteğiyle güvenli bir deneyim sunuyor. Gelişmiş mühendislik, yazılım altyapısı ve inovatif teknolojilerin bir araya geldiği KIRA CV 50, güvenlik sertifikalı yapısıyla ofisler, okullar, oteller, kamusal alanlar, havaalanları ve yoğun insan trafiğine sahip tüm ticari işletmelerin temizliğinde ideal çözüm ortağı olarak konumlanıyor.