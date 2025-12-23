Kärcher Türkiye 2026 büyüme stratejisini açıkladı

Kärcher Türkiye 2026 yılında perakende stratejisinde mağazalaşma hedefi doğrultusunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Kärcher Türkiye’nin bölgesel erişimi güçlendiren temel bir büyüme alanı olarak konumlandırdığı mağazalaşma stratejisi kapsamında, İstanbul’da açılan ikinci Kärcher Store, Adana ve İzmir’de açılışı gerçekleştirilen yeni lokasyonlar öne çıkıyor. Türkiye genelinde yaygın bir perakende ağı oluşturma hedefiyle ilerleyen Kärcher, 2026 yılında yeni konsept mağazaların açılışına hazırlanıyor.

2026 mağazalaşma stratejisinde güçlü adımlar

Kärcher, Türkiye 2026 mağazalaşma stratejisi kapsamında yeni lokasyonların yanı sıra mevcut mağazaların renovasyonlarına yönelik de adımlar atıyor. Güneydoğu Anadolu’daki en önemli hizmet ve satış merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Kärcher, bölgenin önemli kentlerinden Gaziantep’te yeni bir Kärcher Center açmaya hazırlanıyor. Kärcher, Türkiye’nin önemli metropolleri Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası’nda açacağı satış noktalarıyla 2026 yılı ulusal mağaza ağı stratejisine yeni yatırımlar ekliyor.

Eskişehir’de yepyeni bir Shop-in-Shop konsepti Kärcher, Shop-in-Shop modeliyle modern perakende alışkanlıklarına uyum sağlayan, çok kanallı erişimi artıran ölçeklenebilir bir yapı kurmayı hedefliyor. Eskişehir’de tüketiciyle buluşmaya hazırlanan Shop-in-Shop konsepti, tüketicileri Kärcher ayrıcalıklarıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.