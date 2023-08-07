Karcher Türkiye’de üst düzey atama

Kärcher Türkiye’deki kariyerine E-Ticaret Satış Müdürü göreviyle 2021 yılında başlayan Gülsüm Sarıyıldız Yıldırım, E-Ticaret Satış Direktörlüğü görevine getirildi.

Çift anadal ile öğrenim gördüğü İstanbul Beykent Üniversitesi’nin Ekonomi ve İngilizce İşletme Yönetimi Bölümlerinden 2013 yılında mezun olan Sarıyıldız Yıldırım, 2014 - 2016 yılları arasında da Galatasaray Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

İş hayatına, 2013 yılında online alışveriş sitesi n11.com’da başlayan Sarıyıldız Yıldırım, sırasıyla Brisa Bridgestone Sabancı bünyesinde E-ticaret Satış Yöneticiliği ve Samsung Electronics bünyesinde Online Mağaza Müşteri Yöneticiliği görevlerini üstlendi. Kärcher Türkiye’deki kariyerine ise E-Ticaret Satış Müdürü göreviyle 2021 yılında başlayan Sarıyıldız Yıldırım, 2023 itibarıyla Kärcher Türkiye’de E-Ticaret Satış Direktörlüğü görevine getirildi. Sarıyıldız Yıldırım, bu görevle Kärcher Türkiye’nin çevrimiçi kanal stratejisinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, iş ortaklığı ile çevrimiçi penetrasyon, marj yapısını tanımlama ve iş birliği faaliyetleri açısından kanal yönetimi, online ürün yönetimi, çevrimiçi ekibe liderlik gibi sorumlulukları üstleniyor.