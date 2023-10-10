Karcher Türkiye’de üst düzey atama
Karcher Türkiye’de Lojistik Müdürü olarak görev yapmakta olan Turhan Gökhan Geyik, Tedarik Zinciri Direktörlüğüne getirildi.
Karcher Türkiye’de üst düzey atama gerçekleştirildi. Lojistik Müdürü olarak görev yapmakta olan Turhan Gökhan Geyik, Tedarik Zinciri Direktörlüğüne getirildi.
Haliç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2005 yılında mezun olan Geyik, 2009- 2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Çlışma hayatına 2006 yılında Karınca Lojistik’te Operasyon bölümünde başlayan Geyik, 2007 yılında İthalat Uzmanı olarak Sürtır Uluslararası Taşıma A.Ş. bünyesine katıldı. 2008 yılında ise Tatko Otomotı̇v’in Operasyon ekibine katıldı.
2011 yılında Karcher Türkiye’de üstlendiği Tedarik Zinciri Süpervizörlüğü görevinde gösterdiği başarılar sayesinde 2016 yılında Tedarik Zinciri Müdürlüğü görevine getirilen Geyik, 1 Ağustos tarihinden itibaren de Karcher Türkiye’de Tedarik Zinciri Direktörlüğüne atandı.