Kärcher Türkiye’den, yangınlardan etkilenen "Can Dostlar” için seferberlik

Kärcher Türkiye, sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda patili dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik duyarlı adımlar atmaya devam ediyor.

Güçlü marka son dönemde yaşanan orman yangınlarında zarar gören patili dostlarımız için yürütülen çalışmalara katkı sunmak amacıyla hayata taşıdığı “Can Dostları Seferberliği" çerçevesinde önemli bir iş birliğine imza attı. Daha önce Yedikule Hayvan Barınağı’nda gerçekleştirilen temizlik seferberliğinden sonra, Kärcher Türkiye bu kez de Kurtaran Ev’in sahada faaliyet gösteren “Kurtaran Araç” isimli mobil kliniğinin temizliğini üstlendi.

Özellikle en son Seferihisar’daki orman yangınlarında zor durumda kalan hayvanların kurtarılması ve tedavi edilmesinde aktif rol oynayan bu mobil klinik, yoğun kullanım koşulları nedeniyle düzenli ve kapsamlı temizlik ihtiyacı taşıyor.

Proje kapsamında Kärcher’in yüksek performanslı buharlı temizlik makineleri ve basınçlı yıkama sistemleri, aracın hem iç hem de dış alanlarında detaylı temizlik uygulamaları için kullanıldı. Bu temizlik çalışmasıyla “Kurtaran Araç”, hem hijyenik hem de daha sağlıklı bir çalışma alanına dönüştürüldü. Böylece, can dostlarımızın tedavi süreçlerinin sürdüğü bu önemli alan çok daha steril hale geldi.

Kärcher Türkiye, Kurtaran Ev Derneği’nin çalışmalarına destek olmak üzere, temizlik uygulamasının yanı sıra sahada ihtiyaç duyulan ilaç ve test kitleri de bağışladı. Yapılan bu katkılar sayesinde, çok sayıda hayvanın sağlık kontrolleri, parazit uygulamaları ve temel tedavilerinin karşılanabilmesi mümkün olacak.

Sadece hijyen alanında değil, yaşamı doğrudan etkileyen konularda da sorumluluk üstlenen Kärcher Türkiye, her canlının temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşama hakkına sahip olduğuna olan inancını bu çalışmalarıyla bir kez daha ortaya koydu.