Kärcher’de Orta Avrasya Bölge Direktörlüğü görevine Gökhan Gökmen atandı

Kärcher Türkiye Ülke Müdürü olarak sergilediği başarılı liderliğin ardından, Gökhan Gökmen'in Orta Avrasya Bölge Direktörü pozisyonuna getirilmesi, şirketin 2020'den bu yana istikrarlı şekilde ilerleyen büyüme ve dönüşüm sürecinin doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Gökmen'in liderliğinde, bölge ülkelerine özgü ihtiyaçları dikkate alan stratejik planların daha etkili biçimde uygulanması ve operasyonların bütüncül bir yapı içerisinde güçlendirilmesi planlanıyor. Gökmen, hem Türkiye'de hem de çevre pazarlarda büyümeyi hızlandırmaya yönelik tüm stratejik süreçlere liderlik edecek.

Atamayla gelen Orta Asya yapılanması

2026 itibarıyla hayata geçirilen bölgesel yapılanma, Kärcher'in güçlü merkezi yapısını yerel pazar uzmanlığıyla destekleyen yönetim yaklaşımının bir parçası olarak kabul ediliyor. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın da yer aldığı toplam 9 ülkeyi kapsayan Orta Avrasya yapılanması, şirketin 5 ülkedeki faaliyetlerini doğrudan yönetmesini, 4 ülkede ise güçlü iş ortaklarıyla operasyonlarını sürdürmesini mümkün kılıyor. Bu yeni bölgesel model, Kärcher'in küresel satış yapısında pazar değişimlerine daha hızlı yanıt verebilmesini, operasyonel işleyişi güçlendirmesini ve karar alma mekanizmalarını daha etkin şekilde merkezileştirmeyi amaçlıyor.

Son 10 yılda 4 milyar Euro'yu aşan büyüme

Kärcher, son 10 yılda dünya genelinde 4 milyar Euro'yu aşan bir büyüme performansı sergilerken, aynı dönemde 5.500'den fazla yeni çalışanı bünyesine katarak küresel ölçekte güçlü bir ivme yakaladı. Orta Avrasya özelinde yapılan bu yeni organizasyon adımının, şirketin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejilerine önemli bir katkı sunması da bekleniyor.

Kärcher Orta Avrasya Bölge Direktörü ve Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen; Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm (ön lisans) ve Ekonomi (lisans) eğitimlerini tamamladıktan sonra kariyerini bu akademik temel üzerine inşa etti. Türkiye'de lojistik ve tüketici elektroniği sektörlerinde üst düzey yönetim görevleri üstlenen Gökmen, ticari büyüme, organizasyonel gelişim ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında deneyime sahip.