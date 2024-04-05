KARDEMİR, 200 milyon lira sermayeli yeni şirket kurdu

KARDEMİR, yük taşımacılığında faaliyet göstermek üzere 200 milyon lira sermayeli yeni şirket kurdu.

KARDEMİR'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yatırım planı kapsamında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere, her türlü demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla şirketin tek ortağı olduğu bir şirket kuruldu.

KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi unvanıyla kurulan yeni şirketin sermayesi 200 milyon TL olarak belirlendi.