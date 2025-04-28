Kardemir, 2024’te yüzde 4,8 üretim artışıyla 14 alanda rekor kırdı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve hissedarların katılımıyla gerçekleştirildi.

Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin, tüm sektörlerde daha hızlı ve doğru kararlar almayı, üretim, yatırım, satış ve satın alma faaliyetlerini daha dinamik şekilde gerçekleştirmeyi, yönetim sistemlerini daha etkin şekilde kullanmayı zorunlu kıldığını söyledi.

"Ekonomilerin lokomotif sektörlerinden birisi olan demir çelik sektöründe faaliyet gösteriyorsanız ve içinde bulunduğumuz coğrafyada yıllardır devam eden jeopolitik sorunlar varsa, bu zorunluluk bir kat daha artmaktadır." diyen Demir, sektörün, küresel ekonomilerde yaşanan olağanüstü gelişmelerden yüksek oranda etkilendiğini ve büyük risklerle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Demir, yaşanan küresel gelişmelerin sonuçlarından zararlı çıkmamak için başarılı stratejik yönetim sergilemenin kaçınılmaz olduğunun altını çizerek, "Şirketimiz için 2024 yılı, bu stratejik planın oluşturulması ve uygulanmaya başlanması açısından kritik bir yıl olmuş, KARDEMİR'i, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında sürdürülebilir başarılara taşımak için geleceğe yönelik yol haritası, yönetim kurulumuzla, tüm üst yönetimimizin katılımıyla, ortak akılla belirlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. Çünkü biliyoruz ki, nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar fayda edemez." diye konuştu.

"2024'te dünya ham çelik üretimi yüzde 0,9 düştü"

Demir, 2024'te dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,9 düşerek 1 milyar 839,4 milyon tona gerilediğini, dünyanın 8'inci büyük çelik üreticisi konumunda olan Türkiye'de ise bu dönemde yüzde 9,4 üretim artışıyla dünyada üretimini en fazla artıran ülke olduğunu ve 36,8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

İhracat-ithalat dengesine bakıldığında Türkiye'nin 2024'te miktar bazında çelik ürünleri ithalatındaki artışın geçen yıla göre gerilediğini ve yüzde 1,7 olarak gerçekleştiği bilgisini veren Demir, bir önceki yıl ihracatında yüzde 30,6 kayıp yaşayan Türkiye'nin, 2024'te yüzde 16'lık ihracat artışı sağladığını ifade etti.

Demir, Türkiye'nin tutar bazında çelik ürünlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 2023'te yüzde 56,6 iken, 2024'te yüzde 74 seviyesine yükseldiğini belirtti.

KARDEMİR'de 2024'te ham çelik üretiminin yüzde 4,8 artarak 2 milyon 394 bin 312 tondan 2 milyon 510 bin 463 tona yükseldiğini vurgulayan Demir, "Yine net mamul üretimi yüzde 3,22 artarak 2 milyon 319 bin 823 tondan 2 milyon 394 bin 511 tona yükselmiştir. Küresel çelik sektörü için en zorlu yıllardan biri olan 2024 şirketimizde 2 milyon 232 bin 525 ton esas ürün satışı gerçekleştirilirken, sıvı ham demir, sıvı çelik, ham çelik ve nihai mamul üretimiyle birlikte 14 farklı alanda rekor üretim seviyeleri yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Demir, 2024'te 10 bin 162 ton profil, 19 bin 533 ton ray, 4 bin 309 ton teker ve 4 bin 181 ton kangal olmak üzere toplam 38 bin 185 ton ihracat yapıldığını aktararak, "Bir önceki yıla göre ihracat miktarımız yüzde 47,2 artarken, ihracat gelirlerimiz de 29 milyon dolardan 33 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. İhracat miktarımızdaki artış yüzde 47,2 iken, ihracat gelirlerimizdeki artışın yüzde 13,8 gibi daha sınırlı kalması, dünya çelik piyasalarının 2024 yılındaki durumunu da ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Şirketimiz 2025'te toplam satış hedefini 2,5 milyon ton olarak belirledi"

KARDEMİR'in ihracattaki ana hedefinin, katma değeri yüksek ürünlerinden demir yolu rayı, demir yolu tekeri, teker seti, kangal, SBQ, profil ürünlerinin satışını Avrupa Birliği bölgesi başta olmak üzere, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika gibi coğrafyalara gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Demir, "2025'te toplam satış hedefini 2,5 milyon ton olarak belirleyen şirketimiz, yurt dışında teker ve teker seti ürünleri özelinde stratejik ortaklık çalışmalarında bulunmuştur. Bu kapsamda, dünyanın en büyük entegre demir yolu ekipmanları ve sistemleri ile döküm demiryolu tekeri üreticisi olan ABD merkezli AMSTED Rail firması ile global pazarlar için stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu işbirliği, demir yolu ekipmanları ve tekeri üretimi alanında öncü iki şirketin gücünü birleştirerek, sektörde inovasyon ve verimliliği artırmayı hedeflemektedir. Yatırımla hadde mamul üretim kapasitesinin yüzde 50 artışla yıllık 2,3 milyon tona çıkarılması hedeflenmektedir. Yönetimimiz dün olduğu gibi bugün de paydaşlarımızın bizlere emaneti olan ülkemizin bu büyük ve stratejik tesisini korumak ve geliştirmek adına her türlü adımı atacaktır." dedi.

Demir, konuşmasının sonunda, KARDEMİR'in bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan ancak bugün aralarında bulunamayan çalışanlara Allah'tan rahmet, emeklilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.