Kardemir 22 Ekim’de Olağanüstü Genel Kurul yapacak
Kardemir, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verdi.
Kardemir'in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, Olağanüstü Genel Kurul, saat 14.00’te Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - Karabük adresinde gerçekleştirilecek.
Yönetim Kurulu ayrıca, grupların Yönetim Kurulu üyesi adaylarının seçimi için A, B ve D grubu hisse sahiplerinin aynı tarihte saat 10.00’da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verdi.
Söz konusu toplantılar da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - Karabük adresinde, genel kurul toplantı saatinden önce gerçekleştirilecek.