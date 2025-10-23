Kardemir 5,7 milyon dolarlık ihaleyi kazandı

Kardemir tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk entegre demir-çelik fabrikası ve demir yolu sanayisinin önde gelen şirketlerinden biri olarak, 5,7 milyon dolarlık demir yolu teker seti ihalesini kazandığı duyuruldu.

Açıklamada, bu başarının ülke demir yolu taşımacılığında yerlilik oranını artıracağı, dışa bağımlılığı azaltacağı ve yerli üretim gücüyle ekonomiye önemli katma değer sağlayacağı vurgulandı.

Kardemir, Türkiye ve bölge ülkelerinde demir yolu üretiminde öncü konumda

"Kardemir, uluslararası kalite standartlarına uygun ürettiği demir yolu tekerleri, teker setleri ve ray ürünleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de en güçlü üreticileri arasında yer almaktadır. İleri üretim teknolojisi, yüksek mühendislik yetkinliği ve kalite odaklı üretim anlayışı sayesinde hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına yönelik faaliyetler başarıyla sürdürülmektedir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı KARDÖKMAK'ın yetkinliğiyle demir yolu tekeri üretiminde sahip olunan bilgi birikimi ve modern üretim tesisleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de stratejik tedarik merkezi olma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemektedir. Şirketimiz 'Milli Demiryolu Sanayisi' vizyonuna güçlü ve sürdürülebilir katkılar sunmaya devam edecektir."

“Yerli ve milli üretimle demir yolu sanayisinde güçleniyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, Kardemir olarak Türkiye'nin demir yolu sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmak, yerli üretim kapasitesini büyütmek ve küresel pazarda rekabet gücünü artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

İhalenin kendilerinin yerli ve milli üretim vizyonunun somut göstergesi niteliğinde olduğuna işaret eden Oflaz, "Yüksek katma değerli ürünlerimizle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek, demir yolu sanayisinde güçlü yerli marka olarak büyümeyi sürdüreceğiz. ifadesini kullandı.