Kardemir Çelik halka arzında talep 4,28 kat oldu

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL), 22-23-24 Temmuz tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzın sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Pay başına 35 TL fiyatla gerçekleştirilen halka arzda, satışa sunulan 128 milyon TL nominal değerli payların tamamı satılırken, halka arzın toplam büyüklüğü 4,48 milyar TL olarak gerçekleşti.

815 bine yakın yatırımcıdan talep geldi

Halka arza toplam 814 bin 853 yatırımcı katıldı. Bunların 813 bin 950'sini yurt içi bireysel yatırımcılar, 104'ünü yurt içi kurumsal yatırımcılar, 11'ini yurt dışı kurumsal yatırımcılar ve 788'ini yüksek talepte bulunan yatırımcılar oluşturdu.

Satışa sunulan paylara toplam 547 milyon 636 bin 611 TL nominal değerli talep gelirken, böylece halka arz, planlanan satış tutarının 4,28 katı talep gördü.

En yüksek talep yüksek yatırımcı grubundan

Yatırımcı grupları bazında en yüksek talep, tahsisat tutarının 13,44 katı ile yüksek talepte bulunan yatırımcılardan geldi.

Yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda talep 6,32 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcı grubunda 2,43 kat, yurt içi bireysel yatırımcı grubunda ise 1,38 kat olarak gerçekleşti.

Dağıtım kapsamında yurt içi bireysel yatırımcılara 51,2 milyon TL nominal değerli pay tahsis edilerek toplam payların yüzde 40'ı bu gruba ayrıldı.

Yüksek talepte bulunan yatırımcılara 12,8 milyon TL, yurt içi kurumsal yatırımcılara 38,4 milyon TL, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 25,6 milyon TL nominal değerli pay dağıtıldı.