KARDEMİR JCR Eurasia Rating tarafından yüksek yatırım yapılabilir olarak değerlendirildi

Şirketten yapılan açıklamada, değerlendirme sonucuna göre KARDEMİR'in uzun vadeli ulusal kurum kredi reyting notunun, yüksek yatırım yapılabilir düzeyi ifade eden "AA+(tr)" seviyesinde teyit edildiği belirtildi.

Şirketin kısa vadeli ulusal kurum kredi reyting notunun ise "J1+(tr)" olarak belirlendiği ve her iki notun görünümünün de "Stabil" olarak açıklandığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca KARDEMİR'in uzun vadeli uluslararası yabancı para ve yerel para kurum kredi reyting notları, Türkiye'nin uluslararası kredi notu ve görünümüne paralel olarak "BB/Stabil" seviyesinde değerlendirildi. KARDEMİR, güçlü finansal yapısı, stratejik yatırımları ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye sanayisine katkı sunmayı sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.