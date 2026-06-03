KARDEMİR, nitelikli çelik üretim kapasitesini artırdı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan açıklamada, katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen yeni nesil "KOCKS Reducing & Sizing Block (RSB)" hattında ilk üretimin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Çubuk ve kangal haddehanesine entegre edilen yatırımın, vasıflı çelik üretim kabiliyetlerini ileri seviyeye taşıyan önemli bir modernizasyon adımı niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, ilk üretimin hedeflenen tolerans ve ovallik değerleri içerisinde gerçekleştirilmesiyle ürün kalitesi, ölçü hassasiyeti ve proses güvenilirliği açısından önemli bir başarı elde edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yüksek teknolojiye sahip hattın, proses optimizasyonu, hat içi ölçüm sistemleri, otomatik ayar mekanizmaları ve gerçek zamanlı veri izleme altyapısıyla desteklendiği ifade edilerek, devreye alınan KOCKS RSB ekipmanı sayesinde, farklı çelik kalitelerinde yüksek hızlarda, verimli ve yüksek katma değerli üretim gerçekleştirebilecek bir altyapıya ulaşıldığı vurgulandı.

Yeni hatla Ø20,0-105,0 milimetre çap aralığında SBQ (Special Bar Quality) ve Ø20,0-56,0 milimetre çap aralığında kalın kangal üretimleri yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Müşterilerimizin kalite ve hassasiyet beklentilerine daha etkin şekilde cevap verebileceğiz. Söz konusu yatırım, başta otomotiv, demir yolu, makine imalatı ve inşaat sektörleri olmak üzere yüksek kalite standartları talep eden endüstrilere yönelik ürün portföyümüzü güçlendirecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, artan ölçü hassasiyeti ve üretim esnekliği sayesinde, hem mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseleceği hem de daha yüksek katma değerli ürün gruplarına yönelik üretim kapasitesinin genişleyeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni nesil RSB hattının devreye alınmasıyla birlikte ihracat pazarlarındaki konumumuzu güçlendirmeyi, nitelikli çelik ürünlerine yönelik küresel talebe daha etkin cevap vermeyi ve ülkemizin yüksek kaliteli çelik üretimindeki yetkinliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. KARDEMİR olarak, köklü sanayi tecrübemizi ileri teknolojilerle buluşturarak üretim altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik ve yüksek katma değer odaklı yatırımlarımızla şirketimizin rekabet gücünü artırırken, Türk sanayisinin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyoruz."