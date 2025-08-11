  1. Ekonomim
KARDEMİR'den 1,31 milyar lira net kâr

KARDEMİR, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon lira net kar açıkladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti.

Fabrikadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ocak-haziran dönemi konsolide mali sonuçları paylaşıldı.

Şirketin, geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar 470 milyon 213 bin 952 lira zarar açıkladığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında toplam zararının 254 milyon 216 bin 639 liraya düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kara ulaştığı bildirildi.

