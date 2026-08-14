KARDEMİR’den 2026’nın ilk yarısında 5,98 milyar TL'lik net kâr

KARDEMİR'İN aynı dönemde satış geliri 37 milyar 353 milyon 255 bin TL, FAVÖK'ü ise 4 milyar 750 milyon 79 bin TL olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak 1937 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren KARDEMİR, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı.

Şirket tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk altı ayında 5 milyar 975 milyon 641 bin TL net dönem kârı elde edilirken, satış geliri 37 milyar 353 milyon 255 bin TL oldu. Aynı dönemde 4 milyar 750 milyon 79 bin TL FAVÖK elde eden şirketin FAVÖK marjı ise yüzde 12,72 seviyesine yükseldi. KARDEMİR, elde edilen finansal sonuçların üretimde verimlilik, mali disiplin, etkin satış yönetimi, yüksek katma değerli ürünlere yönelik çalışmalar ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesine yönelik stratejinin sonucu olduğunu bildirdi.

"İhracat pazarlarını genişletti"

2026 yılında yüksek katma değerli ürünlerin uluslararası pazarlardaki payını artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandıran KARDEMİR, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, İsviçre, Gürcistan, Polonya, Tunus, Azerbaycan, Kosova, Malta ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere farklı ülkelere satış gerçekleştirerek küresel pazarlardaki varlığını güçlendirdi. Stratejik ürün grupları arasında yer alan demiryolu tekerinde de ürün gamını geliştiren KARDEMİR, farklı çap ve teknik özelliklerdeki müşteri taleplerine cevap verebilecek üretim kabiliyetini güçlendirdi. Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Polonya'ya gerçekleştirilen demiryolu tekeri satışlarının şirketin ihracat kabiliyetinin önemli göstergeleri arasında yer aldığı belirtildi. KARDEMİR ayrıca ABD merkezli Amsted Rail ile Ana Tedarik ve Yeniden Satış Sözleşmesi imzaladı. İş birliğiyle şirketin uluslararası satış ve dağıtım ağının genişletilmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin küresel pazarlardaki erişiminin artırılması hedefleniyor.

Stratejik yatırımlar devreye alındı

Üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını sürdüren KARDEMİR, şirketin 89'uncu kuruluş yıl dönümü olan 3 Nisan 2026'da 2 No'lu Sürekli Döküm Makinesi ve KOCKS Block yatırımlarını devreye aldı. Şirket tarafından 2026 yılı içerisinde ayrıca vakum tesisi ve biyolojik arıtma tesisi modernizasyonu yatırımları hayata geçirilirken, üretim süreçlerinin dijital altyapısını ve otomasyon kabiliyetini geliştirmeye yönelik uzman sistem yatırımlarının da sürdüğü bildirildi. Yatırımlarla üretim verimliliğinin, ürün kalitesinin, çevresel performansın ve yüksek katma değerli ürün üretme kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

"Sürdürülebilir büyüme odaklanıyor"

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, 2026 yılının ilk yarısında elde edilen finansal ve operasyonel sonuçların uzun vadeli büyüme hedefleri açısından önemli bir gösterge olduğu ifade edildi. Şirketin önümüzdeki dönemde finansal disiplini korumaya, üretim verimliliğini artırmaya, yüksek katma değerli ürün portföyünü geliştirmeye, ihracat pazarlarını çeşitlendirmeye ve stratejik yatırımlarını sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.