KARDEMİR'den 27 milyon dolarlık dev ihracat: Cezayir demiryollarının tercihi oldu

Şirket, son beş yıldaki en yüksek tutarlı ihracat sözleşmesini gerçekleştirirken, Cezayir'in beş yıllık demiryolu tekeri tedarikçisi oldu.

KARDEMİR tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Cezayir Ulusal Demiryolu Taşımacılığı Şirketi (SNTF) ile 21 Temmuz 2026 tarihinde ilk sipariş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Yaklaşık 27 milyon ABD doları tutarındaki sözleşmenin, KARDEMİR'in son beş yılda gerçekleştirdiği en yüksek bedelli ihracat anlaşması olduğu belirtilen açıklamada, iş birliğinin beş yıl boyunca devam edeceği ifade edildi.

Sözleşme kapsamında SNTF'nin ihtiyaç duyacağı demiryolu tekerleri, beş yıl boyunca parti parti hazırlanarak Cezayir'e sevk edilecek.

Açıklamada, ulusal bir demiryolu işletmesinin uzun vadeli tedarik programında yer almanın, KARDEMİR ürünlerinin uluslararası alandaki güvenilirliğinin ve kalitesinin önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.

1937 yılında Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak üretime başlayan KARDEMİR'in, bugün demiryolu tekeri üretebilen dünyanın sayılı üreticileri arasında yer aldığı belirtilirken, ray ve demiryolu tekerini aynı tesiste üretebilen bölgedeki tek kuruluş olma özelliğini de sürdürdüğü kaydedildi.

Şirketin, hammaddeden nihai ürüne kadar tüm üretim süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, bu entegre üretim yapısının hem yüksek kalite standartlarını güvence altına aldığı hem de Türkiye'nin demiryolu sanayisindeki stratejik bağımsızlığına katkı sunduğu ifade edildi.

KARDEMİR, her yeni ihracat başarısıyla Türk sanayisinin üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımaya devam edeceğini belirterek, "Üreten KARDEMİR, Güçlü Türkiye" vizyonuyla çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.