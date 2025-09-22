  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. KARDEMİR/Oflaz: Milli hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğiz
Takip Et

KARDEMİR/Oflaz: Milli hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğiz

KARDEMİR’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, üretmeye ve milli hedeflere katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KARDEMİR/Oflaz: Milli hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğiz
Takip Et

 Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Muhammed Ali Oflaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Kasım 2020'de KARDEMİR yönetim kurulu üyesi olarak başladığı görevini 19 Eylül'de üyelerin seçimi sonucu yönetim kurulu başkanı olarak sürdüreceğini belirtti.

Cumhuriyet'in ilk entegre demir-çelik fabrikasının yönetim kurulu başkanı olmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Oflaz, şunları kaydetti:

"Bir bayrak yarışı olarak gördüğüm bu görevle 88 yıldır olduğu gibi başta siz değerli çalışanlarımız olmak üzere müşterilerimiz, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz ve Karabük halkıyla birlikte ülkemiz ve şirketimizin gelecek başarıları için üretmeye ve milli hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki ülkemizin en kıymetli sınai miraslarından biri olan KARDEMİR'i hep birlikte daha ileriye taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile savunma sanayi işbirliğimiz kısıtlamalardan kurtulmalıCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile ticaretimizin derinleşmesini amaçlıyoruzGündem

 

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Snapback devreye girerse İran karşılık verecekİran Dışişleri Bakanı Arakçi: Snapback devreye girerse İran karşılık verecekDünya

 

Şirket Haberleri
Nvidia, OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım yapacak
Nvidia, OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım yapacak
Aydem Enerji’de üst düzey iki yeni atama
Aydem Enerji’de üst düzey iki yeni atama
Turkcell, Basketbol Gelişim Merkezi'ne isim sponsoru oldu
Turkcell, Basketbol Gelişim Merkezi'ne isim sponsoru oldu
İş Bankası yurt dışı tahvil ihracı için bankalara yetki verdi
İş Bankası yurt dışı tahvil ihracı için bankalara yetki verdi
Pınar Et, 2050 karbon nötr hedefiyle sürdürülebilir yatırımlara devam ediyor
Pınar Et, 2050 karbon nötr hedefiyle sürdürülebilir yatırımlara devam ediyor
Faber-Castell ve Migros iş birliği ile Koruncuk Vakfı'na destek
Faber-Castell ve Migros iş birliği ile Koruncuk Vakfı'na destek