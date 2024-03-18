Karel’de üst yönetim değişikliği

Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve sanayi şirketlerinden Karel, bölgesel ve global bir güç olma hedefiyle 2024 yılını bir atılım yılı ilan etti. 2024, kurumsallaşmanın tamamlanacağı, üretimde modernizasyon yatırımıyla Karel’in yeni dönemine başlayacağı bir yıl olacak.

Karel’in üç kurucu ortağından biri ve Doğan Holding ortaklığının başladığı günden itibaren bu geçiş sürecinde Genel Müdürlük görev ve sorumluluğunu da üstlenen Yaman Tunaoğlu, şirketin kurumsal dönüşümünü tamamlama hedefiyle, 18 Mart itibarıyla genel müdürlük bayrağını Bora Tuncer’e devretti.

Kariyerinde bağımsız denetim, finans, ticari ve satış operasyonları ile bölgesel liderlik (CEO) gibi çeşitli alanlarda görev alan Bora Tuncer, elde ettiği uluslararası deneyimiyle Karel’e global marka yolunda liderlik edecek.

Son olarak Schneider Electric Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Dijital Dönüşüm Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinde Hindistan’dan Güney Amerika’ya geniş bir coğrafyadan sorumlu olan Tuncer, Karel’de üstlendiği yeni göreviyle ilgili, “Karel’e uluslararası deneyimimi aktararak ekibimizle birlikte önemli projelere imza atmak ve devraldığım bayrağı daha da ileriye götürmek üzere büyük heyecan duyuyorum.” ifadesini kullandı.

Karel’in teknoloji alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri haline gelmesinde önemli katkıları olan Yaman Tunaoğlu, Haziran 2022’de şirketin Doğan Holding ortaklığına geçiş dönemini başarılı şekilde yönetti. Tunaoğlu, liderliğinde şirketin cirosu ve piyasa değerinde önemli artışlar meydana geldi. Tunaoğlu’nun liderliğinde şirketin kurumsallaşma dönüşümü hızlanırken, Daiichi’nin satın alımı dahil yeni alanlarda önemli ilerleme kaydedildi, üretimde modernizasyon çalışmaları başlatıldı. Yine bu dönemde, şirketin yeni organizasyonel yapılanması sayesinde rekabetçiliği artarken, sürdürülebilir büyüme için önemli adımlar atıldı.

Tunaoğlu, Tuncer’in görevi devralmasıyla ilgili şunları söyledi: “Karel’in kuruluşundan bugüne sektörde lider konuma gelme sürecinde rol aldığım için gururluyum. Bora Tuncer gibi deneyimli ve vizyon sahibi bir liderin Karel’i daha da ileriye götürerek, global büyümesine katkı sağlayacak büyük başarılara taşıyacağına güvenim tam.”

Tunaoğlu, 18 Mart’tan itibaren Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak Karel’in yeni dönemine katkı vermeye devam edecek.