Kargo sektöründe yatırım ve uygun fiyatlama rekabette öne çıkıyor

Online olarak sipariş verilen ürünlerin hızlı ve uygun fiyatlı şekilde teslimatı, müşterilerin uçtan uça takip edebildiği şekilde süreçlerin tanımlanması bu pazarın en önemli parametreleri olarak sıralanıyor. Sektör uzmanları altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden ve uygun fiyatlı hizmet sunan şirketlerin rekabette öne çıktığını belirtiyor.

Sektör BTK tarafından düzenlenirken, BTK raporları gelişmeler ile ilgili de bilgilendirme sağlıyor. Buna göre en son açıklanan BTK pazar verileri raporunda hem sektörde yatırım rakamlarını hem toplam gelirden şirketlerin aldığı payları hem de pazar paylarını takip etmek mümkün oluyor.

PAZAR DİNAMİKLERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİM YOK

En son yayınlanan rapora göre sektördeki gönderi adedine bakıldığında ilk üç firma Trendyol Express-Aras-Yurtiçi Kargo olarak öne çıkıyor. Pazar paylarına bakıldığında da çok oyunculu ve rekabetçi bir piyasanın söz konusu olduğu görülebiliyor. Son 2-3 yılda pazardaki dinamikler açısından önemli bir değişim göze çarpmıyor.

TRENDYOL EXPRESS SEKTÖRÜN YATIRIM LİDERİ

2024-1 2024-2 2025-1 Trendyol Express 28,06 29,26 29,87 Aras 13,69 12,95 12,39 Yurtiçi 13,39 12,28 11,92 MNG 9,36 9,36 9,91 D fast 8 8,62 8,5 PTT 7,27 6,9 7,23 Port 6,62 7,22 6,94 Kolay Gelsin/Sandeo 2,13 4,47 4,52 Diğer 11,49 8,94 8,72 2024-1 2024-2 2025-1 Yurtiçi 18,02 17,12 18,61 Trendyol Express 17,57 17,97 20,57 Aras 14,21 12,44 13,28 MNG 9,12 9,48 10,41 Port 6,5 7,67 7,2 PTT 5,85 6,6 6,57 DHL 5,05 4,58 4,42 D Fast 4,97 5,58 6,11 Aramex/Kolaygelsin 4,53 5,85 3,1 UPS/Sandeo 3,52 2,93 3,57 Diğer 10,67 9,76 6,18

Yatırım rakamlarına baktığımızda ise hangi şirketin ne kadar yatırım yaptığını görebilmek mümkün. Buna göre sektörün toplam yatırımının yüzde 48’i Trendyol Express tarafından yapılmış görünüyor. Trendyol Express, sektörün tamamının toplamından daha fazla yatırım gerçekleştiren bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Sektörde tercihi belirleyen bir diğer önemli konu ise fiyatlama. Bunu da yine BTK raporundaki pazar payı oranları ile gelirden alınan payları kıyaslayarak yorumlamak mümkün.

KİMLER PAZAR PAYINDAN DAHA YÜKSEK GELİR PAYI ALIYOR?

Buna göre pazar payına göre gelir payı daha düşük olan şirketleri sıraladığımızda Trendyol Express adetteki payından çok daha düşük bir gelir payı alırken (gönderi adedi bazında pazar payı: %29, gelirden alınan pay: %20) Yurtiçi Kargo pazar payının çok daha üzerinde bir gelir payına ulaşmış (gönderi adedi bazında pazar payı: %12, gelirden alınan pay: %19). PTT de pazar payından daha düşük gelir payı ile öne çıkan şirketler arasında. Pazar payından daha düşük gelir payının olmasını ilgili oyuncuların fiyatlamalarının sektör ortalamasına kıyasla daha rekabetçi olduğu, pazar payından daha yüksek gelir payının olması ise ilgili oyuncuların sektöre göre daha yüksek fiyatlamaları olduğu şeklinde yorumlamak mümkün.

E-ticaret sektörünün yükselişi ile kargo sektörü de cazibe kazanmış durumda. Bu sayede sektörde yabancı yatırım oranı da yükselmiş durumda. Aras Kargo Avusturya Post şirketine satılırken Yurtiçi Kargo Fransız GeoPost şirketine hisse satışı gerçekleştirdi. MNG kargo ise Alman DHL şirketi tarafından satın alındı. Tüm bu satın almaların şirketler üzerindeki karlılık baskısını artırdığı ve bu nedenle fiyatlamada şirketler arasında bu farklılıkların ortaya çıktığı yorumu yapılıyor.

BTK KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI HİZMETİ TEŞVİK EDECEK

Sektör yetkilileri BTK’nın sektörü çok yakından takip ettiğine dikkat çekiyor. Sektörün gönderi adedine göre sıralamadaki şirketlerin pazar paylarında son yıllarda önemli değişim olmadığının BTK raporlarında net olarak görüldüğü yorumu yapılıyor. Kargo sürecinin de uygun fiyatlı ve kaliteli hizmetin hem enflasyon etkisi hem de müşteri memnuniyeti açısından önemli olduğu belirtiliyor. Sektör yetkilileri, BTK’nın yüksek yatırım, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetine odaklanacağına dikkat çekiyor. Karlılık baskısı yaşayan şirketlerin attığı adımların sektörde dengeleri değiştirmemesi adına BTK’nın yakından izlemesinin önemli olduğu kaydediliyor. Karlılık baskısı ile artan lojistik maliyetler KOBİ’lere daha fazla maliyet oluşturuyor.