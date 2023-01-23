Karmasis, Azerbaycan’da siber güvenlik eğitimi verecek

Türkiye’nin pek çok kamu ve özel sektör kuruluşuna siber güvenlik alanında hizmet veren Karmasis, 2022 senesinde Karmasis Azerbaycan’da da faaliyete başlamıştı. Karmasis Azerbaycan, bir ilki gerçekleştirerek veri (log) analizi/yorumlanması konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirmek için ülkenin önde gelen üniversiteleri ile bir iş birliği başlattı.

Katılımcılar iş birliğiyle, şirkette evinden çalışan bir personelin bilgisayarından, data merkezindeki kritik veri tabanlarına kadar uçtan-uca veri toplamayı ve bunun analizini yaparak siber saldırılara karşı önlem almayı ve alarm mekanizmaları geliştirmeyi öğrenecek.

2022 yılında faaliyete başlayan Karmasis Azerbaycan, sadece kardeş ülke Azerbaycan’a değil, burada yetiştirdiği personel ve hatta ortak çözüm projeleri ile diğer Türk devletlerine de ürün ve hizmet sağlamayı amaçlıyor.

Azerbaycan’ın da desteği ile bu vizyon paralelinde hem kamu sektöründe hem de özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar, yerli insan kaynağının arttırılması için uyum içinde çalışırken, Karmasis bir ilki gerçekleştirerek ülkenin önde gelen üniversitelerinde tecrübe edinilmesi ve veri (log) analizi/yorumlanması konusunda uzmanlaşmış personel yetiştirmek için bir iş birliği başlattı.

Sektöre yeni adım atanlara destek sürecek

Karmasis Azerbaycan Genel Müdürü Berna Baysal, "Ülkenin önde gelen üniversiteleriyle başlattığımız iş birliği ile Azerbaycan’ın yetenekli ve zeki gençlerinin hızlı bir şekilde sektöre adapte olması için, bizler de devletlerimizin bu konudaki önemli çalışmalarına destek vermeye çalışıyoruz.

Eğitim programımızda Karmasis’in kendi alanında dünya devleri ile rekabet eden ürünleri Infraskope SIEM++ ve Dataskope DAM üzerinden, log toplama ve bunların analizi edilmesi yer alıyor. Karmasis gibi birçok başarı hikayesinin yazılması ve bu hikayelerin devamlılığı, ancak sektöre yeni adım atanlara ve atmak isteyenlere bilgiyi aktarmaktan, edindikleri bilgileri tecrübe ederek pekiştirmekten geçiyor.

Bu hedefe yönelik faaliyet gösteren tüm kamu kurumları, üniversiteler ve sivil teşkilatlarla el ele çalışmalarımızın artarak devam etmesini arzuluyoruz" açıklamasında bulundu.

Adli bilişim araştırmaları için önemli bir teknoloji

Azerbaycan’da ilkinin Azerbaycan Devlet Gümrük Akademisinde gerçekleştirdiği eğitimlerde katılımcı öğrenciler Dataskope Veritabanı Etkinliği İzleme (DAM) ürünü ile, veritabanında gerçekleşen olayların kayıtlarını izlemeyi öğreniyor olacak.

Dataskope, veritabanı olaylarını neredeyse gerçek zamanlı olarak izlemeye, yakalamaya ve kaydetmeye ve politika ihlalleri hakkında uyarılar vermeye olanak tanıyor. Eğitime katılanlar hassas veri tabanlarını siber suçluların dış saldırılarından korumak ya da olay sonrasında hangi bilgiye kim ulaşmış, nasıl ulaşmış, ne zaman giriş yapılmış gibi adli bilişim araştırmaları için önemli bir teknolojiye hakim olabilecek.

Katılımcılar bu sayede, şirkette evinden çalışan bir personelin bilgisayarından, data merkezindeki kritik veri tabanlarına kadar uçtan-uca veri toplamayı ve bunun analizini yaparak siber saldırılara karşı önlem almayı ve alarm mekanizmaları geliştirmeyi öğreniyor olacak.