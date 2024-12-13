Karmod, Irak’a 220 bin litre kapasiteli su deposu ihraç etti

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, her biri 10 bin litre kapasiteli 22 paslanmaz çelik su deposu Irak'ın başkenti Bağdat'a gönderildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, Türkiye'nin Irak ile geliştirdiği siyasi ilişkilerin ihracata olumlu yansımalarını gördüklerini vurguladı.

"İhraç ettiğimiz su depolarının toplam kapasitesi 835 ton oldu"

Son iki ayda üç farklı su deposu ürün grubunda toplam 835 ton kapasiteli su deposunun Irak'a ihraç edildiğini belirten Öztürk, "Ülkemizin Irak'ta gerek merkezi hükümet gerekse bölgesel yönetimle kurduğu olumlu siyasi ilişkilerin ihracatımıza yansımalarını görüyoruz. Bundan önceki süreçte Irak bize çok yakın olmasına rağmen bu yoğunlukta talepler gelmiyordu. Özellikle son iki ay içerisinde paslanmaz krom çelik su depolarıyla beraber, polietilen ve polyester su depolama tanklarında ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu süreçte ihraç ettiğimiz su depolarının toplam kapasitesi 835 ton oldu. Ülkeden içme ve kullanma suyu depolamasına yönelik talepler yoğunlaşarak gelmeye devam ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"Her biri 10 bin litre kapasiteli olan toplam 22 ürünü sevk ettik"

Öztürk, bireysel kullanımdan endüstriyel kullanıma kadar çeşitli sıvı depolama tankları ürettiklerini aktararak, "Gıda güvenliğindeki uzun ömürlü depolama tanklarımız su depolamada yoğun olarak tercih ediliyor. Yüksek mukavemetli hafif malzeme özelliği ve bakım kolaylığı depolarımıza ilgiyi daha da artırıyor. Bağdat şehrinde lüks konut projesinde su depolamada kullanılacak ürünlerimiz paslanmaz çelik su deposu modeliyle üretildi. Her biri 10 bin litre kapasiteli olan toplam 22 ürünü sevk ettik." dedi.

Söz konusu ürünlerin Irak'ta çeşitli bölgelerde kullanımda olduğu bilgisini paylaşan Öztürk, "Son iki ay içerisinde toplam 225 bin litre kapasiteli 17 polietilen su deposunu üreterek Erbil'e gönderdik. Yine 12 adedi 20 ton, 3 adeti 50 ton olan toplam 390 bin litre kapasiteli özel üretimli polyester toprak altı su depolama tanklarını Süleymaniye'ye gönderdik." açıklamalarında bulundu.