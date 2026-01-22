Karne heyecanı Teknosa’da devam ediyor
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, tabletten kulaklığa, akıllı telefondan elektrikli scootera pek çok ürün grubunda başlattığı fırsatlarla öğrencilerin karne heyecanında yanında.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, milyonlarca öğrencinin karne ve sömestir heyecanına farklı ürün gruplarındaki kampanyalarla ortak oluyor.
Teknosa’da yarıyıl tatili kapsamında 26 Ocak’a kadar TeknoClub üyeleri için Lenovo Ideapad Slim 3 Core I5 Notebook 29.999 TL, Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128 GB Silver Tablet 22.499 TL ve Oral-B Vitality Cross Action Şarjlı Diş Fırçası hediyesiyle Oppo A5 4G 8/256Z akıllı telefon 12.999 TL’den satışa sunuluyor.
Kampanya kapsamında Huawei Watch GT6, 8.999 TL’den cazip bir seçenek oluştururken, Steelseries Arctis Nova 1 Multı-System Gaming Kulaklık 2.699 TL’den meraklılarını bekliyor.
Elektrikli scooter fırsatı
Yarıyıl fırsatlarında Xiaomi Elektrikli Scooter Pro 4 de 21.999 TL’den TeknoClub üyeleriyle buluşuyor.
Kampanya Teknosa’nın tüm mağazalarında ve teknosa.com’da geçerli.