Karpowership, iştiraki BKPS ile Basra Körfezi’nde de enerji üretimine başlıyor

Karpowership’in iştiraki BKPS, Irak Cumhuriyeti Elektrik Bakanlığı’na bağlı Güney Bölgesi Elektrik Üretim Şirketi ile 590 MW kapasiteli yeni bir Powership projesi için sözleşme imzaladı. Şirket, 6 Ağustos’ta imzalanan anlaşmayla, Basra’da yer alan Khor Al Zubair ve Um Kasr limanlarında demirleyecek yüzer enerji santralleri aracılığıyla bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Proje kapsamında, Karpowership’in iki enerji gemisinin Ağustos ayı içinde Basra’da elektrik üretimine başlaması hedefleniyor. İlk aşamada 71 gün olarak imzalanan anlaşmanın süresi Irak’ın enerji ihtiyacı devam ettiği taktirde uzatılabilecek.

“Orta Doğu’nun artan enerji ihtiyacına çözüm sunmaya hazırız”

Karpowership Ticari Operasyonlar Grup Başkanı Zeynep Harezi Yılmaz, dünyanın dört kıtasında 16 ülkenin elektrik talebinin yüzde 10 ila yüzde 100’ünü karşıladıklarını belirterek “Karpowership olarak, dünyanın dört bir yanında enerjiye erişimin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Toplam kurulu gücü 10,000 MW’ı aşan filomuzun hızlı ve esnek yapısı sayesinde, acil elektrik ihtiyacı olan bölgelere çok kısa sürede istikrarlı çözümler sunabiliyoruz. Orta Doğu’daki her geçen gün artan enerji ihtiyacına da hızlı ve güvenilir bir şekilde çözüm sunmaya hazırız. İştirakimiz BKPS ile Basra’da hayata geçireceğimiz bu proje, şirket olarak küresel enerji güvenliğine sunduğumuz katkının bir başka somut örneğidir.”

Yüzer enerji santralleri alanında dünya lideri olan Karpowership dört kıtada enerji üreterek sürdürülebilir çözümler üretmeye ve toplumsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyor. Şirket bu projeyle, Irak’ın enerji arz güvenliğini desteklerken aynı zamanda hızlı, güvenilir ve esnek enerji çözümleri konusundaki küresel liderliğini de pekiştiriyor.