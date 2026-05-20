Karpowership’ten Meksika’da stratejik anlaşma

Karadeniz Holding’in dünyanın en büyük enerji gemisi (Powership®) filosunu yöneten global markası Karpowership, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda Amerika kıtasındaki varlığını kritik bir pazara taşıdı. Meksika’nın bağımsız şebeke operatörü CENACE ile ortaklaşa yürütülecek üç yıl süreli anlaşma kapsamında şirket, ülkenin sanayileşme ve nüfus artışı dinamikleriyle en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olan Yucatán Yarımadası’nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.

Karpowership anlaşma kapsamında, bölgenin artan elektrik ihtiyacını desteklemek ve şebeke dayanıklılığını artırmak amacıyla 250 MW kapasiteli bir Powership’e ek olarak bir de LNG terminal gemisini (LNGTS) bölgeye gönderecek. Çevre dostu bir yakıt olan doğal gaz ile işletilecek proje, bölgedeki elektrik şebekesini güçlendirecek.

Zeynep Harezi Yılmaz: Amerika kıtasında stratejik yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz

Yapılan anlaşmanın küresel enerji pazarlarındaki stratejik önemini değerlendiren Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Karpowership olarak geliştirdiğimiz entegre LNG-to-Power iş modelini, bugün Brezilya’dan Senegal’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada küresel ölçekte başarıyla işletiyoruz. Bu yüksek teknolojili ve esnek enerji modelimizi taşıdığımız son küresel pazar ise Meksika oldu. Karadeniz Holding’in Amerika kıtasındaki operasyonel derinliğini artırması ve küresel büyüme hedefleri açısından Meksika, portföyümüzde son derece stratejik bir konuma sahip. Bölgenin en büyük ve en dinamik ekonomilerinden biri olan Meksika’nın artan enerji ihtiyacına yönelik geliştirdiğimiz bu proje, kıta genelindeki büyüme stratejimiz açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Brezilya, Ekvador, Guyana ve Dominik Cumhuriyeti’nde devam eden operasyonlarımızın ardından Meksika’nın da bu güçlü operasyon ağına eklenmesiyle birlikte, Amerika kıtasındaki varlığımızı daha da pekiştiriyoruz. Bu hamle, Karpowership’in bölgedeki büyük ölçekli enerji projeleri için en güvenilir ve esnek çözüm ortaklarından biri olduğunu da bir kez daha ortaya koyuyor. Attığımız bu imza, Amerika kıtasındaki uzun vadeli ve stratejik yatırım kararlılığımızın en somut göstergelerinden biridir."

Esnek altyapı modelinin gücü

Önümüzdeki haftalarda Meksika’ya ulaşması planlanan yüzer enerji gemisi ve destekleyici LNG terminal gemisinin, federal ve eyalet düzeyindeki resmi makamlarla koordineli olarak ticari operasyonlarına hızla başlaması öngörülüyor. Ekonomik büyüme ve iklimsel faktörler nedeniyle elektrik talebinin tepe noktaya ulaştığı Yucatán Yarımadası, bu projeyle kesintisiz ve güvenli bir altyapı modeline kavuşacak.