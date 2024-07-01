Karsan, Industria Italiana Autobus ile ortaklığını bitirdi

Karsan, Kamuyu Aydınlat Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile iştiraki Industria Italiana Autobus'daki (IIA) pay sahipliğini sonlandırdığını duyurdu. Konuya ilişkin KAP’a Cuma günü yapılan açıklamada, IIA genel kurulunun "bilanço açıklarının kapatılması amacı ile sermayenin asgari seviyeye çıkartılması" gündemiyle 20 Haziran'da toplandığı belirtilerek "(Karsan) işlemlere mevcut payları oranında katılma hakkını kullanmayarak, IIA'da sahip olduğu payları muhafaza etme hakkını kullanmamış, bu nedenle IIA'daki pay sahipliği son bulmuştur." denildi.

Açıklamada, Karsan'ın Avrupa'da sürdürülebilir büyümeye kendi markası ile yatırım yapmak, Karsan markası ile etkinliğini ve odağını daha da arttırmak amacıyla bu kararı aldığı ifade edildi.