  3. Karsan İspanya’da 9 elektrikli otobüs için sözleşme imzaladı
Karsan, İspanya'da 9 adet e-ATA 12 metre elektrikli otobüs için sözleşme imzaladı. Şirket, Marin Ayala bayisi aracılığıyla Transports Urbans de Sabadell ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

Karsan, İspanya’da 9 adet e-ATA 12 metre elektrikli otobüs için sözleşme imzaladı. Şirketten yapılan KAP açıklamasına göre, Karsan Otomotiv Marin Ayala bayisi ile İspanya’nın Transports Urbans de Sabadell şirketi arasında toplam 9 adet e-ATA 12 metre elektrikli araç için anlaşma sağlandı.

Söz konusu anlaşma ile Karsan’ın Avrupa’daki elektrikli toplu ulaşım çözümleri portföyünü genişletmeye devam ettiği ve uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirdiği belirtildi.

