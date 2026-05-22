Karsan İspanya’da 9 elektrikli otobüs için sözleşme imzaladı

Karsan, İspanya’da 9 adet e-ATA 12 metre elektrikli otobüs için sözleşme imzaladı. Şirketten yapılan KAP açıklamasına göre, Karsan Otomotiv Marin Ayala bayisi ile İspanya’nın Transports Urbans de Sabadell şirketi arasında toplam 9 adet e-ATA 12 metre elektrikli araç için anlaşma sağlandı.

Söz konusu anlaşma ile Karsan’ın Avrupa’daki elektrikli toplu ulaşım çözümleri portföyünü genişletmeye devam ettiği ve uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirdiği belirtildi.