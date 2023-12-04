Karsan, İtalya'dan 44 milyon Euro'luk sipariş aldı

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni sözleşme açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamasında, "Şirketimiz, Consip S.P.A ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplamda 104 araçlık yaklaşık 44,2 milyon Euro bedelli (KDV hariç) siparişler almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında, teslimatların 2024 ve 2025 yılları içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.