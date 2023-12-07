Karsan, K-Mobility S.R.L ile İtalya'daki varlığını güçlendiriyor

Global bir marka olma yolunda büyük adımlar atmaya devam eden Karsan, geliştirdiği yüksek teknolojili araçlarla dünya yollarındaki ağırlığını artırmayı sürdürüyor.

"Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla Avrupa’nın ulaşım altyapısını elektrikli araçlarla yenileyen Karsan, hedef pazarlarından İtalya’daki büyüme hızını daha da artırmak için önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bu kapsamda, Karsan, ülkenin satış sonrası hizmet ve yedek parça alanında sektörün güçlü firmalarından Maurelli Distribuzione, Sinvest ve VFM Company’nin yeni iştiraki K-Mobility S.R.L. ile el sıkıştı. İmzalanan anlaşma kapsamında, K-Mobility S.R.L., Karsan'ın İtalya'daki satış sonrası hizmetler ve yedek parça satışını gerçekleştirecek.

“Yeni iş birlikleriyle hizmet ağımızı genişletiyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan’ın hedef pazarlarında büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

K-Mobility S.R.L. ile gerçekleştirdikleri bayilik anlaşması ile İtalya’da büyüyen elektrikli araç parkları için müşterilere satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında sunacakları hizmette etkinliklerinin daha da artacağını belirten Baş, şunları kaydetti: "İtalya'da e-mobilite alanında büyümeye devam ederken, yüzde 100 iştirakimiz olan Karsan Europe liderliğinde K-Mobility S.R.L. gibi işbirliklerimiz ile hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşteri deneyiminde mükemmelliyeti sağlamak için atılımlarımız devam edecek. Avrupa’da hızla büyüyen Karsan elektrikli filosunun satış sonrası operasyonları anlamında da alanında yetkin firmalarla işbirliği yaparak geleceğe hazırlanıyoruz. Attığımız bu adımlar ile Karsan olarak İtalya’daki elektrikli filomuzu önümüzdeki yıl daha da büyüteceğiz."