Karsan Otonom e-ATAK, Almanya’da ilk kez sürüşe başlıyor

Kısa bir süre önce Almanya’nın karayolu trafik düzenlemelerinden sorumlu resmi kurumu KBA’dan (Kraftfahrt Bundesamt- Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu) test onayı alan ilk otonom toplu ulaşım aracı olan Otonom e-ATAK, düzenlenen açılış töreniyle kayıtlı yolcu taşımaya başlayacak.

Deneme sürüşleri yıl sonuna kadar devam edecek!

Tören, Karsan yönetim ekibinin yanı sıra Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Hannover Bölge Başkanı Steffen Krach, Hannover Bölgesi Ulaştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ulf-Birger Franz, ÜSTRA Yönetim Kurulu üyeleri Elke van Zadel ve Denise Hain ile Burgdorf Belediye Başkanı Armin Pollehn’in de aralarında bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar aynı zamanda tören sırasında Karsan Otonom e-ATAK ile sembolik ilk yolculuğa katılarak projeyi yerinde deneyimledi. Proje, Almanya Federal Meclisi kararı doğrultusunda Federal Ulaştırma Bakanlığı (BMV) tarafından yaklaşık 3,7 milyon Euro bütçe ile finanse ediliyor. Karsan olarak yepyeni bir kilometretaşını daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bugün 12 ülkede 13 farklı otonom projesiyle geleceğin mobilitesini inşa ediyoruz. Her yeni operasyonla yalnızca deneyim kazanmıyor, aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere dünyanın toplu ulaşım vizyonuna yön veren öncü adımlar atıyoruz” dedi.

Karsan, Yüzde 100 Türk markası olarak dünyayı yeni teknolojilerle donatmaya devam ediyor.

‘Direksiyon serbest, yolculuk başlasın!’ sloganıyla hayata geçirilen albus projesinde kullanılacak, ADASTEC’in Seviye-4 otonom sürüş yazılımıyla geliştirilen 8 metrelik Karsan Otonom e-ATAK, bundan sonra karma trafikte hizmet verecek. %100 elektrikli ve Seviye 4 otonom araç, 40 km/s azami hız, 22 koltuk kapasitesi ve 300 kilometreye kadar menzil sunuyor. Burgdorf içinden geçen yaklaşık 6 kilometrelik test güzergâhında otobüs 11 durakta duracak, 10 trafik ışığını aşacak ve kavşaklar ile yaya geçitleri gibi kentsel zorlukların üstesinden gelecek. uestra.de/albus adresinde albus güzergâh bilgileri haftalık olarak paylaşılarak, mevcut 906 numaralı hat hizmetini tamamlayıcı şekilde çalışacak. Deneme süreci boyunca her yolculukta eğitimli güvenlik personeli bulunması planlanıyor. Proje aynı zamanda bilimsel olarak izlenerek; yolcuların deneyimlerinin de kısa bir çevrim içi anket aracılığıyla alınması planlanıyor. Deneme operasyonunun 2025 sonuna kadar sürmesi planlanıyor.

Hannover bir kez daha Almanya’ya öncülük ediyor!

Karsan Otonom e-ATAK’ın teknoloji partneri ADASTEC CEO'su Dr. Ali Peker ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde yıllardır başarıyla yürüttüğümüz uygulamalarımızın ardından, Almanya'da kamu yollarında hizmet vermeye başlamaktan gurur duyuyoruz. KBA test onayıyla Burgdorf'ta başlattığımız bu başlangıç, otonom sürüşü günlük hayata entegre etmek için atılmış önemli bir adım ve daha güvenli, daha temiz ve daha kapsayıcı bir mobilite inşa etme taahhüdümüzü yansıtıyor".

Hannover Bölge Başkanı Steffen Krach ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Hannover bölgesinde bir kez daha Almanya’ya öncülük etmekten mutluluk duyuyorum. Albus ile geleceğin mobilitesini hayata geçiriyoruz. Daha önceki projelerimiz olan Sprinti ve Deutschlandticket’i basit ve uygun fiyat yaklaşımımızla yenilikçi olduğumuzu kanıtladık. Şimdi bir sonraki adımı atıyoruz ve mobilitenin herhangi bir yerde değil, burada bizimle birlikte yaratıldığını gösteriyoruz.”

Teoriler ve laboratuvar ortamındaki pilot projelerin yeterli olmadığını ifade eden Hannover Bölgesi Ulaştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ulf-Birger Franz da, “albus ile ilk kez düzenli hizmette otonom otobüslerin ne kadar güvenilir çalıştığını test ediyoruz. Bu testler güvenli, şeffaf ve vatandaşlarla birlikte gerçekleştiriliyor” dedi. Proje hakkında konuşan ÜSTRA CEO’su Elke van Zadel, “Sprinti’den sonra albus ile Almanya çapında benzersiz bir yenilik projesini hayata geçiriyoruz. Uluslararası deneyimi her zaman eğitimli sürüş personeli ile birlikte yerel güçle birleştiriyoruz” diye konuştu. albus’un, Burgdorf için gerçek bir kazanım olduğunu vurgulayan Burgdorf Belediye Başkanı Armin Pollehn ise şunları söyledi: “Almanya’nın ilk otonom toplu taşıma otobüsünün burada hizmet vermesinden gurur duyuyoruz. Tüm vatandaşları deneyimlemeye, binmeye ve bize geri bildirim vermeye içtenlikle davet ediyorum.”

Saatte bir seferle deneme sürüşleri başladı!

Saatte 1 sefer olarak eylül ayında başlatılacak seferler Burgdorf Merkez Otobüs Terminali’nden (ZOB) - Schwarzer-Herzog Kavşağı arasında daha da sıklaşacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek seferlerde ilk aşama güzergahı ZOB - Gartenstraße - Vor dem Celler Tor - Kleiner Brückendamm - Schwarzer-Herzog Kavşağı olarak belirlenirken ikinci güzargahta da Südstadt uzatması, Geibelstraße – Niedersachsenring – Berliner Ring – Immenser Landstraße – Immenser Straße durakları yer alıyor. 2025 sonuna kadar devam edecek olan deneme sürüşleri, talebe göre uzatılabilecek şekilde planlandı.