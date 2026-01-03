Karsan yeni nesil teknolojilerini CES 2026'da tanıtacak

Karsan, fuarda yeni nesil otonom modellerinin sahada kanıtlanmış deneyimleri ile "Karsan AI" (Autonomous Intelligence) vizyonunu dünyaya tanıtacak.

Firmanın "Electric Evolution" yolculuğunu ileri taşıyan ve akıllı mobilite çağını temsil eden Karsan AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekası olarak konumlanıyor.

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, "CES 2026 ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere, Karsan AI ile mobiliteye yaklaşım felsefemizi aktarmış olacağız. Fuar bizim için, markamızın yeteneklerini teknoloji dünyasının kalbinde konumlayan küresel bir vitrin anlamını taşıyor. Burada biz, Karsan AI felsefemizi insanlara anlatırken, CES'teki alanımızı adeta bir vitrin gibi kullanmayı hedefliyoruz