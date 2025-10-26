Karsan'da İtalya'ya 42 Adet 18 M Elektrikli Otobüs

Karsan, İtalya Bari’de yeni bir ihaleyi daha kazandı. İtalya bayisi Kmobility iş birliğiyle kazanılan 42 adetlik elektrikli otobüs ihalesinin teslimatlarının Haziran 2026’da yapılması planlanıyor. İtalya’nın 40’dan fazla şehrinde aktif olarak hizmet veren Karsan marka araçlarla, şirket ülkede güçlü bir varlık sürdürüyor. Bu kapsamda değerlendirmede bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “İtalya’nın Bari şehrinde elektrikli toplu taşıma dönüşümünün ilk adımlarını birlikte atmıştık. Şehirde halihazırda görev yapan Karsan araçlarımızın yarattığı yüksek memnuniyet göstergesi olarak yeni sözleşmeler imzalıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün itibarıyla 340’ın üzerinde elektrikli aracımız İtalya’da toplu ulaşımda hizmet veriyor. Karsan olarak İtalya’daki varlığımızı güçlendirerek istikrarlı büyümemizi sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, Avrupa’daki varlığını hızla genişletmeye devam ediyor. Ana hedef pazarlarından İtalya’nın Bari şehrinde yeni bir başarıya daha imzasını atan Karsan, İtalya bayisi KMobility aracılığıyla 42 adet e-ATA 18 metre körüklü otobüsü Haziran 2026’da teslim edecek. Karsan için İtalya’daki büyüyen sıfır emisyonlu otobüs pazarında varlığını pekiştiren bu ihale, aynı zamanda Bari’nin sürdürülebilir ve yüksek kapasiteli toplu taşıma stratejisinde önemli bir adım atmasını sağlıyor.

Araçlar 2026 yazında hizmete başlayacak!

Karsan İtalya’da elektrikli toplu taşıma dönüşümünün öncüsü olma rolünü yeni anlaşmalarla pekiştiriyor. İtalya’da Bari belediyesinin hayata geçireceği yeni Hızlı Otobüs Taşımacılığı (BRT) projesi kapsamında, Karsan kazandığı ihale ile projede hizmet verecek ilk otobüsleri 2026 yılında teslim etmiş olacak.

İtalya’daki büyüyen sıfır emisyonlu toplu taşıma pazarında Karsan’ın elde ettiği başarının altını çizen Karsan CEO’su Okan Baş, “Araçlarımız İtalya’nın 40’dan fazla şehrinde hizmet vermeye devam ediyor. 2023’ten beri Bari Belediyesi’ne hizmet vermekte olan araçlarımıza duyulan memnuniyet, bizim için gelecek projelerin de önünü açıyor. Kazandığımız bu yeni ihale ile önümüzdeki haziran ayında 42 adet 18 metre Karsan e-ATA aracı Bari Belediyesi’ne teslim edilecek. 2026 yazında araçların belediyenin yeni Hızlı Otobüs Taşımacılığı (BRT) projesi kapsamında kullanılacak ilk araçlar olması da ayrıca önem taşıyor”dedi.

Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonu, güçlü ürünleri ve yenilikçi çözümleri sayesinde hedef pazarlarımızda büyümeye kararlılıkla devam ettiğini ekleyen Okan Baş, İtalya, Karsan’ın Avrupa’daki büyüme yolculuğunda stratejik bir öneme sahip, çok güçlü olduğumuz ve daha da büyümeyi hedeflediğimiz öncelikli pazarlardan biri. Bu pazarda da markamıza ve sınıflarının en iyisi modellerimize duyulan güven bir Avrupa markası olarak bizim azmimizi ve küresel ölçekte daha ileriye gitme motivasyonumuzu her geçen gün güçlendiriyor. 2018’de İtalya’da kurduğumuz Karsan Europe ile operasyonlarımızı ve müşteri ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Aldığımız her geri bildirimi ürün ve hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımak için değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım, bize yalnızca operasyonel başarı değil, aynı zamanda yüksek müşteri memnuniyeti ve uzun vadeli iş birlikleri olarak geri dönüyor. Bu yolculukta, yerel bayimiz Kmobility ile kurduğumuz güçlü ve uzun soluklu iş birliği de başarımızın önemli bir parçası. İtalya’daki yaygın saha yapılanmamız ve Kmobility ile uyum içinde yürüttüğümüz çalışmalar, Karsan’ı ülkedeki toplu ulaşım dönüşümünün güvenilir çözüm ortağı konumuna taşıdı” diye konuştu.

Gerçek sürüş koşullarında 450 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor!

Bari’nin toplu taşıma altyapısına güç katacak 18 metre Karsan e-ATA araçları, her biri 300 kW gücünde iki bağımsız şarj girişiyle aynı anda yüksek hızlı şarj olanağı ile kısa sürede enerji dolumunu tamamlayarak Bari’nin gerçek sürüş koşullarında 450 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanan araçlar, Bari halkının modern ve çevreci toplu taşıma ihtiyacını karşılayacak.