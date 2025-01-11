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Karsan'dan 11.5 milyon euroluk sözleşme

Karsan Otomotiv, Romanya Craiova Belediyesi ile toplam 22 adet 12 metre e-ATA ve 30 şarj istasyonu için 11,5 milyon euro bedelli sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Karsan'dan 11.5 milyon euroluk sözleşme
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Karsan Otomotiv ile Romanya Craiova Belediyesi arasında 11,5 milyon euro bedelli sözleşme imzalandı. Karsan, yaklaşık 418 milyon liralık sözleşmeyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada "Karsan Otomotiv ile Romanya Craiova Belediyesi arasında  toplam 22 araç 12 metre e-ATA ve 30 adet şarj istasyonu yaklaşık 11.5 Milyon EUR bedelli (KDV hariç) sözleşme imzalanmıştır. Araçlarımızın teslimatının 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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