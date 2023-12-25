Karsan’dan IFC ile 35 milyon euroluk kredi sözleşmesi

Karsan, Dünya Bankası Grubu bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation - "IFC") ile 1 yılı geri ödemesiz 6 yıllık 35 milyon euro kredi kullanmak üzere sözleşme imzaladı.

Karsan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, alınan kredi, yüksek katma değerli teknolojilerin satın alınması, üretim sürecine ve ürün yelpazesine dahil edilmesi, büyümeye yönelik işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve kısa vadeli borçlanmaların kapatılması için kullanılacak.

Açıklamada, "Ayrıca Şirket'in rekabetçi ve sürdürülebilir büyümesine küresel düzeyde katkıda bulunacaktır." denildi.