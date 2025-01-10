Karsan'dan İtalya'ya elektrikli araç teslimatı! CEO Okan Baş: Daha çok iş yapacağız

Floransa'nın tarihi Piazzale Michelangelo meydanında gerçekleştirilen törene, Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kent sakini katıldı.

İtalya'da e-JEST, e-ATAK ve e-ATA modellerinden oluşan toplam 250 adet elektrikli araçla hizmet veren Karsan, 11 bölgede ve 27 şehirde faaliyet gösteriyor. Floransa'daki araçlar ise tarihi merkezde hizmet verecek.

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın Karsan için stratejik bir pazar olduğunu vurguladı.

Baş, "Floransa dünyanın turist açısından en fazla ilgi gösterdiği alan. Bizim Karsan markamızın geleceği için de çok önemli. Araçlarımızın Floransa'da dolaşıyor olmasının Karsan isminin bir dünya markası haline gelmesinde çok önemli katkıları da olacaktır." dedi.

Elektrikli dönüşüm yolculuklarına 2018'in sonunda başladıklarını ve ilk 3 yıl içerisinde 6 metreden 18 metreye kadar olan tüm otobüslerini elektrikli hale getirdiklerini kaydeden Baş, bu sürecin ardından hızla Avrupa pazarına açıldıklarını söyledi.

Baş, "Bizim Avrupa'daki üssümüz İtalya. Karsan Europe diye bir şirketimiz var. Onun merkezi İtalya'da ve Bolonya şehrinde. Dolayısıyla biz İtalya'ya 3 yıldır çok ciddi önem veriyoruz. Çünkü İtalya Avrupa'da bizim varlığımızı öncelikle yükselteceğimiz en önemli pazarların başında geliyor. Çok küçük adımlarla başladık ama 3 yıl gibi bir süre içerisinde çok hızlı büyüdük." ifadelerini kullandı.

"Floransa'da da daha çok iş yapacağız diye düşünüyoruz"

Şirketin, Avrupa'da toplamda 250 elektrikli araca ulaştığını belirten Baş, Floransa'nın bu yayılımda özel bir yere sahip olduğunu anlattı.

Baş, Floransa için 12 adet Jest model aracı şehrin tarihi dokusu nedeniyle tercih ettiklerini belirterek, "Genelde tarihi şehirlerin dokusunda dar sokaklarda küçük araçların çok etkili olduğunu, çok ihtiyacı gideren bir yapısı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Jestlerle başladık işe. Ama tabii ki bunun arkasından biliyorsunuz bizim 6 metrenin yanında 8 metrelik aracımız var. 10 metrelik aracımız var. 12 var, 18 var. Şehrin ihtiyaçlarına göre bütün ürünlerimizi burada kullanabileceğimizi biliyoruz. Bu yönde de zaten Jest'i bir başlangıç olarak görüyoruz. Floransa'da da daha çok iş yapacağız diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Bizim için asıl iş şimdi başlıyor"

Karsan'ın Avrupa'daki büyüme trendine vurgu yapan Baş, mobilite dönüşümünde yüzde 25-30'luk yıllık büyüme hedeflediklerini söyledi.

2025'te daha fazla elektrikli aracı piyasaya sunmayı planladıklarını ifade eden Baş, "Geçen sene 500'ün üzerinde elektrikli araç devreye soktuk. Önümüzdeki sene bu artacak. Yani, her seneye baktığınızda bir sene öncesine göre bir yüzde 25-30 daha fazlasını piyasaya sokuyoruz. 2025 için de elimizde bir sürü sipariş var. 2025'in de 2024'teki adetlerden daha fazla olacağını görüyoruz. Bu trend devam edecek. Yeter ki biz ürünlerimizin arkasında duralım, aynı şekilde duralım ve ürünlerimizin sürekli gelişmesini, yaşadığımız tecrübelerle ürünlerimize yansıtarak devam edelim." dedi.

Baş, satış sonrası hizmetlerin önemine dikkati çekerek, "Biz hiçbir zaman ürünlerimizi sattıktan sonra bırakmıyoruz. Bu ürünler şehirlerde dolaştığı zaman müşterilerini memnun eden, şehrin insanlarına katkı veren bir yapıda olmasını hep istiyoruz. Bu yüzden ürünlerimizin hep arkasında duruyoruz. Sattıktan sonra da satış sonrası süreci içerisinde gerek yanında sürekli olarak servis ihtiyaçlarını, gerekse müşterilerimizin bizimle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman araçlarımızla beraber olacağız. Bizim işimiz yeni başlıyor diyebiliriz. Biz bir yolculuğa çıktık. Karsan'ı bir dünya markası yapma yolunda ilerliyoruz." dedi.

"Verimli ulaşım, idaremizin önceliklerinden biridir"

Floransa Büyükşehir Belediye Başkanı Sara Funaro da, Karsan'ın araçlarının şehrin tarihi merkezinde kullanıcılara ulaşım çözümü sağlamada önemli olduğunu söyledi.

Funaro, vatandaşların kendilerinden daha verimli bir ulaşım talep ettiğini ve bu beklentiyi karşılamak için harekete geçtiklerini belirterek,"İdaremizin öncelikleri arasında sessiz ve çevresel olarak sürdürülebilir araçlar yer alıyor. Bu araçlar daha geniş oldukları için daha fazla insanı taşıyabilecek ve sonuç olarak daha verimli ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Autolinee Toscane Başkanı Gianni Bechelli, araçların sahip olduğu kalite ve teknolojinin, sıfıra yakın emisyon seviyelerine ulaşmalarını mümkün kıldığını belirtti.

Bechelli, "Bu araçlar, kamu hizmeti sunarken aynı zamanda geçtikleri bölgelerin çevresel kalitesine ve tarihi dokusuna saygı göstermemize olanak tanıdığı için büyük önem taşıyor." dedi.