Kart bilgisi güncellemeye son! Mastercard ve Garanti BBVA’dan hayatı kolaylaştıran çözüm

Kredi ve banka kartları artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. En yaygın ödeme araçlarından olan bu kartlarla hem nakit kullanmadan hem de online platformlar üzerinden kart bilgilerini girerek güvenli bir şekilde alışveriş yapılabiliyor. Mastercard’ın online alışverişlerde hayatı kolaylaştıran çözümü Masterpass ise kullanıcıları, kart bilgilerini tekrar tekrar girme zahmetinden kurtararak her gün milyonlarca tüketicinin zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Mastercard ve Garanti BBVA’nın bir ilke imza attığı yeni iş birliği, online ödeme kolaylığını bir adım ileriye taşıyor. Kullanıcılar artık Masterpass’e kayıtlı kartları ile platforma üye iş yerlerinde yaptıkları alışverişlerde yenileme, değişim ve kayıp/çalıntı gibi durumlarda zaman kaybı yaşamayacak.

Yeni iş birliği kapsamında Garanti BBVA kart sahipleri, Garanti BBVA Mobil veya BonusFlaş uygulamaları üzerinden verecekleri onayla Masterpass’e kayıtlı banka ve kredi kartlarının bilgilerini, yenilemeye gerek kalmadan sürekli olarak güncel tutabiliyor. Bu sayede, yeni kart bilgilerini yeniden girmek durumunda kalmadan Masterpass platformundaki bütün üye iş yerlerinden ödemelerini kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmeye devam edebiliyorlar.

Mastercard Müşteri Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kutay Ak: “Tüketici içgörüleri ile teknolojileri harmanlıyoruz”

İş birliğine dair açıklama yapan Mastercard Müşteri Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kutay Ak; “Mastercard olarak iş birliğimizi 20 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz Garanti BBVA ile Türkiye’de bir ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz. Ödemeleri dijitalleştirme misyonumuz ve ‘nakitsiz toplum’ hedefimiz doğrultusunda, Türkiye’de ilk defa yenileme, değişim ve kayıp/çalıntı sonrası ‘otomatik bilgi güncelleme’ hizmetini Masterpass aracılığıyla Garanti BBVA kart sahiplerine sunuyoruz. Tüketicilerin içgörülerini sürekli takip etmeyi ve bu içgörüleri gelişen teknolojilerle harmanlamayı çok önemli buluyoruz. Masterpass, ilk günden bu yana 4 binden fazla işletmede ve 40 milyona yakın kullanıcıya güvenli ve kolay dijital ödeme imkanı sunmaya devam ediyor. Bu iş birliği ile Masterpass’in ödeme deneyimini daha akıcı ve hızlı hale getireceğine inanıyoruz.” dedi.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Dijital Pazarlama, Portföy Yönetimi ve Marka Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Pelin Batu; “Kart müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz”

“Mastercard ile yaptığımız bu faydalı iş birliği ile günlük hayatımızda her geçen gün daha geniş bir yere sahip olan online ödemeleri, müşterilerimiz için kesintisiz ve kolay hale getirmiş olduk. Milyonlarca müşterimizin cep telefonlarında yer alan uygulamalarımız BonusFlaş ve Garanti BBVA Mobil’den ulaşılabilen bu yenilik ile müşterilerimizin izinleri dahilinde değişen kart bilgileri nedeniyle alışverişlerinin tamamlanamaması, özellikle talimat verilen ödemelerde kesinti yaşanması, kartları için tek tek bilgi değişikliği yapmak zorunda kalınması gibi durumların önüne geçilmesini sağladık. Kart müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran özellikleri her zaman olduğu gibi öncelikli olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.

UYGULAMADAN NASIL YARARLANILACAK?

Peki, bu uygulamadan yararlanmak isteyen kullanıcıların hangi adımları takip etmesi gerekiyor? Bu işlevi aktif hale getirmek için ilk olarak Garanti BBVA BonusFlaş uygulaması üzerinden ‘Kart Ayarları'na girip ‘Masterpass İşlemleri’ne tıklanması, ardından kartın Masterpass'e kaydedilmesi ya da halihazırda kayıtlıysa ‘Kartımı güncel tut’ seçeneğine tıklaması gerekiyor. Bu adımın devamında ise kart sahibi Masterpass ve banka hüküm/koşullarını onaylıyor ve akabinde sistem tarafından onayı tescilleniyor. Garanti BBVA Mobil kulanıcıları ise Masterpass’e kaydetmek istediği kartlarını seçerek, kart detay sayfasında ‘’Kart Ayarları’’ menüsü altından ‘’Masterpass İşlemleri’’ne tıklayarak aynı işlemleri hızlıca gerçekleştirebilirler.