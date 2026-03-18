Kartal Lojistik yeni nesil takip sistemi ile verimliliği artıracak.

Kimya öğretmeni olarak 15 yıl görev yaptığını anlatan Eren, babasının yanında çalışmaya başladıktan sonra lojistik sektöründe aktif rol almaya karar verdiğini söyledi. “Aslında lojistik evine doğdum diyebilirim” diyen Tut Eren, işe ilk başladığında ofiste en temel işlerden başladığını belirtti. “Babam her şeyi öğrenmem gerektiğini söylerdi. İlk zamanlar fotokopi çekiyordum ama bunu hiç küçümsemedim. Çünkü işin her aşamasını bilmenin önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

Kartal Lojistik’in temellerinin ailelerinin uzun yıllara dayanan sektör tecrübesine dayandığını ifade eden Sezen Tut Eren, şirketin 2007 yılından bu yana Kartal Lojistik adıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Firmanın sektördeki toplam tecrübesinin ise yaklaşık 50 yıla ulaştığını kaydetti. Kartal Lojistik’in ağırlıklı olarak Almanya hattında çalıştığını belirten Tut Eren, operasyonların Hollanda, Belçika ve Lüksemburg gibi çevre ülkelere de uzandığını ifade etti. Şirketin Bolu merkezli olduğunu, ayrıca İzmir Kemalpaşa’da da garajlarının bulunduğunu dile getirdi.

Filolarında 10 çekici ve bir minivan bulunduğunu söyleyen Sezen Tut Eren, minivan taşımacılığının son dönemde daha kârlı hale geldiğine dikkat çekti. Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde sürücülerin dinlenme sürelerinin dijital takograf sistemiyle takip edildiğini söyleyen Tut Eren, güvenli sürüş kurallarına titizlikle uyduklarını vurguladı.

En büyük sorun: şoför eksikliği

Lojistik sektöründe yaşanan en büyük sorunlardan birinin nitelikli şoför eksikliği olduğunu dile getiren Tut Eren, bunun yanı sıra vize süreçleri ve artan maliyetlerin de sektörü zorladığını ifade etti. Mazot fiyatları ve Avrupa otoyol ücretlerinin önemli maliyet kalemleri arasında yer aldığını belirten Tut Eren, “Son yıllarda özellikle Avrupa’da yakıt fiyatlarının artması sektörün giderlerini ciddi şekilde yükseltti” dedi.

Kartal Lojistik olarak farklı sektörlere taşımacılık yaptıklarını belirten Tut Eren, yedek parça, tekstil ve çeşitli sanayi ürünlerini Avrupa’daki müşterilere ulaştırdıklarını söyledi. “Bizim için en önemli konu müşteri memnuniyeti ve verilen sözün zamanında yerine getirilmesi” diye konuştu.

Dijital takip sistemi geliştiriliyor

Şirket olarak dijitalleşmeye önem verdiklerini belirten Sezen Tut Eren, araç takip sistemleri sayesinde operasyonların detaylı şekilde izlenebildiğini söyledi. Bunun yanı sıra kardeşinin yazılımını geliştirdiği yeni bir lojistik takip sistemi üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Tut Eren, sistem tamamlandığında araçların sefer sayısından yakıt tüketimine kadar birçok verinin analiz edilebileceğini belirterek, “Bu sayede hem maliyetleri daha net görebileceğiz hem de sürücü performansını ölçerek ödül sistemleri oluşturabileceğiz” dedi.

Sektördeki önemli sorunlardan birinin de sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri olduğunu dile getiren Tut Eren, kapılarda yaşanan gecikmelerin sefer sayısını doğrudan etkilediğini söyledi. Araçların giriş ve çıkışlarda iki-üç gün bekleyebildiğini belirten Tut Eren, “Bu durum her seferde neredeyse yarım sefer kaybı anlamına geliyor. Kapı sayılarının artırılması ve işlemlerin hızlandırılması sektöre önemli katkı sağlar” dedi.

Kadın sürücüler sektöre katkı sağlayabilir

Kadınların lojistik sektöründe daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Tut Eren, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) kadın sürücüler için eğitim programları yürüttüğünü hatırlattı. Tut Eren, kendisinin de UND Kadın Çalışma Grubu üyesi olduğunu belirtti. Kadın sürücü sayısının artmasının sektördeki şoför açığını azaltabileceğini ifade eden Tut Eren, “Kadınlar her işi yapabildiği gibi bu mesleği de yapabilir. Yol güvenliği ve dinlenme alanlarının iyileştirilmesiyle kadın sürücülerin sayısı daha da artacaktır” dedi