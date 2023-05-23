Kartonsan’dan 1 No'lu üretim hattında bakım molası

Kartonsan, bakım-güçlendirme çalışmaları ve pazar şartları sebebiyle 1 No'lu karton üretim hattında üretimin 1 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında durdurma kararı aldı.

Konuya ilişkin Kartonsan’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 22 Mayıs tarihli yönetim kurulu toplantısında Başiskele/Kocaeli adresinde bulunan üretim tesisi binasında yapılacak inşaat bakım-güçlendirme çalışmaları ve pazar şartları sebebiyle 1 no'lu karton üretim hattında 1 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında üretimin durdurulmasına ve söz konusu üretim hattında çalışan personellerin belirtilen süre içerisinde yıllık izinlerinin kullandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Şirket, inşaat çalışmasındaki gelişmelerin seyrine göre hatta planlanan duruş süresinin uzatılması hususunun süreç içinde ayrıca değerlendirilmesine ve gelişmelerle ilgili kamuya açıklama yapılmasına karar verildiğini duyurdu.