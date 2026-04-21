KASAD Başkanı Duran: Karton ambalaj sektörü Türkiye için stratejik güç

FSC Sürdürülebilir Orman Ürünleri Değer Zinciri Buluşması’nda özel sektör panelinde konuşmacı olarak katılan KASAD Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Sürdürülebilirlik eksenli dönüşüm artık yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ticari ve stratejik bir başlık. Karton ambalaj sektörü Avrupa ve yakın coğrafya için güçlü bir üretim ve tedarik merkezi haline geldi. Türkiye olarak bu yeni dönemi doğru okuyabilirsek, önemli bir avantaj yakalayabiliriz” dedi.

FSC ile EUDR bileşenleri birbirini tamamlayacak şekilde ele alınmalı

Avrupa Birliği Ormansızlaşmayı Önleme Tüzüğü (EUDR) ve Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Regülasyonu (PPWR) konularının tartışıldığı panelde Alican Duran, karton ambalaj sektörü açısından kritik öneme sahip bu iki düzenleme çerçevesinde, şirketlerin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Alican Duran, “EUDR sürecine yalnızca teknik bir uyum meselesi olarak bakmamak gerekiyor. Bu dönüşüm, küresel ticarette yeni rekabet dengeleri yaratan çok katmanlı bir sürece işaret ediyor. Bu noktada FSC’nin önemli bir referans çerçevesi sunduğunu düşünüyoruz. FSC ile EUDR bileşenlerinin birbirini tamamlayacak şekilde ele alınması, sektörümüz açısından son derece doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca bugün son kullanıcı beklentileri de dönüşümü hızlandırıyor. Özellikle Z kuşağının çevre duyarlılığı, markaları ve tedarik zincirlerini daha sürdürülebilir modellere yöneltiyor” şeklinde konuştu.

“Fiyat avantajıyla değil; sürdürülebilirlik odağıyla da öne çıkıyoruz”

Türkiye’nin karton ambalaj alanında geldiği noktanın oldukça kıymetli olduğunu söyleyen Duran, “Sektörümüz bugün yalnızca fiyat avantajıyla değil; hizmet kalitesi, üretim kabiliyeti, tedarik zinciri yönetimi ve sürdürülebilirlik odağıyla öne çıkıyor. Türkiye artık Avrupa ve çevre pazarlarda ciddi bir ambalaj üssü olarak konumlanmış durumda. Bu başarının korunması ve daha ileri taşınması için de sektörümüzün yeşil dönüşüm fonları, teşvik mekanizmaları ve uluslararası rekabet araçlarıyla daha güçlü şekilde desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Etkinlikte yapılan değerlendirmelerde, karton ambalajın döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir konum kazanacağına işaret edildi. Yenilenebilir kaynaklar kullanılarak üretilen ve geri dönüştürülebilen ambalaj çözümlerinin öne çıkacağı yeni dönemde, FSC gibi yapılarla güçlenen sertifikasyon ve izlenebilirlik sistemlerinin sektörün rekabet avantajı açısından belirleyici olacağı vurgulandı. KASAD, bu dönüşüm sürecinde üyelerinin doğru bilgiye erişimini desteklemeyi, kamu ve özel sektör arasında köprü olmayı ve Türk karton ambalaj sanayisinin uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmaları sürdürmeyi hedefliyor.