Kaspersky Türkiye'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Türkiye yönetiminde üst düzey atamalar gerçekleşti.

Bu kapsamda, Kaspersky'nin Türkiye'deki yeni genel müdürü Zafer Akın oldu. İstanbul merkezli görev yapacak Akın, çalışmalarını doğrudan Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Toufic Derbass'a bağlı sürdürecek.

Akın'ın öncelikli hedefleri arasında kurumsal segmentteki büyüme ivmesini sürdürmek, KOBİ sektöründeki gelişimi ileriye taşımak, şirketin kanal ekosistemini güçlendirmek ve "B2B" portföyü genelinde yeni iş ortakları ile müşteri ağını genişletmeye yönelik stratejiler geliştirmek yer alıyor.

Teknoloji şirketlerini büyütme ve geliştirme konusunda deneyimi bulunan Akın, kariyeri boyunca Hewlett Packard, SAS ve SAP gibi global teknoloji sağlayıcılarında görev alırken, son olarak OpenText'te bölgesel liderlik pozisyonunda bulundu.

Daha önce Kaspersky Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan İlkem Özar ise kariyerine şirket bünyesinde "Global Sales Network" departmanında yeni bir rolle devam edecek. Özar, yeni görevinde şirketin uluslararası kurumsal satış kabiliyetlerini ve karlılığını güçlendirmeye odaklanacak.

"B2B satışlarda yüzde 64 büyüdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, geçen yıl Türkiye pazarında B2B satışlarda yüzde 64 büyüme elde ederek güçlü sonuçlara imza attıklarını belirtti.

Genel Müdür olarak önceliğinin pazardaki varlıklarını pekiştirmek ve iş ortaklarıyla tek ve güçlü bir siber güvenlik ekosistemi olarak kapsama alanlarını genişletmek olacağını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"EDR ve XDR alanlarındaki büyümemizi hızlandırırken, 'Container Security' ve 'OT Security' kategorilerindeki liderliğimizi de ileri taşımayı sürdüreceğiz. En önemlisi, en iyi ürünleri ve en yüksek hizmet seviyesini sunma kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz. Hedefimiz, her bir kişisel cihazın, her KOBİ'nin ve her kurumsal işletmenin daha güvenli bir dijital dünyada faaliyet göstermesini sağlamak. Güvenliğin inovasyonu yavaşlatan değil, aksine destekleyen bir güç olduğuna inanıyoruz. Dijital dünyayı daha güvenli hale getirme misyonuyla küresel siber güvenliğin ön saflarında yer alan Kaspersky ailesine katılmaktan gurur duyuyorum."

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Toufic Derbass da İlkem Özar'a Türkiye pazarındaki liderliği ve özverisi için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Şirket olarak küresel siber güvenlik uzmanlıklarını, ödüllü çözümleri, gelişmiş tehdit istihbaratı hizmetleri ve "Siber Bağışıklık" (Cyber Immunity) yaklaşımlarında vücut bulan vizyonla birleştirdiklerini vurgulayan Derbass, "Zafer Akın'ın bölge pazarına dair derin hakimiyeti ve yerel ortaklarla kuracağı yakın işbirliği sayesinde, bu teknolojileri ve hizmetleri daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştıracağımıza ve Türkiye'nin güvenli dijital geleceğine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.