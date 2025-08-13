  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Kasso, ihracat pazarlarında sunduğu butik çözümlerle öne çıkıyor
Kasso, ihracat pazarlarında sunduğu butik çözümlerle öne çıkıyor

Metal işleme alanında hem üretim hem de mühendislik çalışmalarıyla öne çıkan Kasso, 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Kasso Yönetim Kurulu Üyesi M. Sinan Kılıç, “Yerel pazar tecrübemizi global pazar ihtiyaçlarına entegre ederek, farklı ülkelerdeki müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz” dedi.

Kasso, ihracat pazarlarında sunduğu butik çözümlerle öne çıkıyor
Faaliyetlerine 1975 yılında metal işlemeyle başlayan üretim ve mühendislik firması Kasso Mühendislik, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayii bölgesinde yer alan iki ayrı fabrikasında, ileri teknolojiye sahip patentli makineleri ile müşterilerine yenilikçi çözümler sunuyor.

Rekabet güçlerini artırmak için öncelikle teknolojiye dayalı yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklandıklarına vurgu yapan Kasso Yönetim Kurulu Üyesi M. Sinan Kılıç, “Katma değerli ihracatı artırmak adına Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyor, mühendislik çözümlerimizi küresel standartlara uygun hale getiriyoruz. Ayrıca, yerel pazar tecrübemizi global pazar ihtiyaçlarına entegre ederek, farklı ülkelerdeki müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Eğitim ve çalışan gelişimi programlarıyla ekiplerimizi daha donanımlı hale getiriyoruz” dedi. 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizen Kılıç, “Yerel pazar tecrübemizi global pazar ihtiyaçlarına entegre ederek, farklı ülkelerdeki müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yenilikçi ürünlerle ilgili 12 patenti var

Firma olarak işlenmiş metal ürünler ve makineleri alanında inovasyonu öncelikli hedefler arasında gördüklerine vurgu yapan Kılıç, “Bu doğrultuda, hem patent hem de faydalı model geliştirme süreçlerinde aktif olarak yer alıyoruz. Şu ana kadar yenilikçi ürünlerimizle ilgili 12 adet patent ve faydalı model tescilimiz, ayrıca onay sürecinde olan 2 ayrı patent başvurumuz bulunmakta. Otomasyon alanında geliştirdiğimiz bir faydalı model, üretim hatlarında hata oranlarını minimize etmeye yönelik önemli bir yenilik sağladı. Tüm bu girişimlerimiz, firmamızı sektörde daha rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Ar-Ge’de enerji verimliliği ve sayınım ön planda 

Ar-Ge çalışmalarında, özellikle yüksek hassasiyetli üretim teknikleri, malzeme dayanıklılığını artırıcı uygulamalar ve enerji verimliliği odaklı tasarımlar üzerinde çalıştıklarını dile getiren Kılıç, “Bu çalışmalar kapsamında, teknolojinin optimize edilmesi, daha hızlı ve hatasız üretim için yazılım geliştirilmesi ve karmaşık geometride metal parçaların üretimi gibi konulara odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

