Kastamonu Entegre, yeni dönemi tasarım ve yapay zekâ ile şekillendirecek

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Kastamonu Entegre, mobilya sektörünün önemli üretim merkezlerinden İnegöl’de yeni tasarım ve deneyim merkezini açtı. Açılışta konuşan Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, şirketin yeni dönem stratejisine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kavranoğlu, İnegöl’de açılan merkezin mobilya üreticileri ve tasarımcılarla şirket arasındaki etkileşimi artıracağını belirterek, merkezi sektör profesyonellerinin yeni ürünleri deneyimleyebileceği ve kendi tasarımlarında kullanabilecekleri bir alan olarak konumlandırdıklarını söyledi. Kastamonu Entegre’nin 57 yıllık geçmişine dikkat çeken Kavranoğlu, şirketin Türkiye’de sektörünün en büyük, dünyada ise dördüncü, Avrupa’da üçüncü büyük şirket konumunda olduğunu ifade etti.

6 binden fazla çalışanıyla Türkiye ve dünyanın farklı noktalarındaki fabrikalarda üretim yaptıklarını belirten Kavranoğlu, şirketin üretiminin Türkiye mobilya sektörünün küresel rekabet gücüne de katkı sağladığını söyledi. 50 yıllık planlamada teknoloji ve inovasyonun belirleyici olacağını vurgulayan Kavranoğlu, “Yeni çağda bilimin, teknolojinin, yapay zekânın ve tasarımın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra şirketimizin yaptığı bütün işlerde bilimi, teknolojiyi, yapay zekâyı ve tasarımı merkeze alıyoruz” diye konuştu.

Ürün geliştirme sürecinde yeni model

Kastamonu Entegre’nin yeni dönem projelerinden biri olan “Kastamonu Entegre Total İnovation Platform” ile şirketin ürün geliştirme yaklaşımını değiştirmeyi hedeflediğini açıklayan Kavranoğlu, platformun önümüzdeki dönemde kamuoyuna tanıtılacağını söyledi. Bugüne kadar şirketin ürünleri geliştirdiğini, mobilya üreticilerinin ise bu ürünleri kullanarak tasarımlarını oluşturduğunu belirten Kavranoğlu, yeni modelde ise sektörün ve tüketicilerin taleplerinin ürün geliştirme sürecinin başlangıç aşamasına taşınacağını ifade etti. Platform kapsamında mobilya tasarımcıları, üreticiler ve tüketicilerden fikir toplanacağını belirten Kavranoğlu, böylece ürünlerin yalnızca teknik ihtiyaçlara değil, kullanıcıların beklenti ve hayallerine göre de şekillendirileceğini söyledi.

İhracatta iki yıl üst üste şampiyon

Kastamonu Entegre’nin ihracat performansına da değinen Kavranoğlu, şirketin son iki yılda Türkiye’nin mobilya ve ağaç bazlı sanayi sektöründe ihracat şampiyonu olduğunu açıkladı. Türkiye’nin ağaç ve mobilya sektöründe yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Kavranoğlu, Kastamonu Entegre’nin sektörün en fazla ihracat yapan şirketi olarak iki yıl üst üste ödül aldığını söyledi. Kavranoğlu, yeni dönemde hedeflerinin yalnızca ihracat hacmini artırmak değil, Türkiye’nin ihracatında daha yüksek katma değer yaratmak olduğunu vurguladı.

İnegöl, tasarım ekosisteminin merkezlerinden biri olacak

Kastamonu Entegre’nin İnegöl’de açtığı tasarım ve deneyim merkezi, şirketin Türkiye’de kendi bünyesi dışındaki ilk tasarım merkezi olma özelliğini taşıyor. Merkezin özellikle Türkiye’nin güçlü mobilya üretim kümelenmelerinden biri olan İnegöl’de konumlandırılmasıyla, üreticiler, tasarımcılar ve Kastamonu Entegre arasında daha güçlü bir etkileşim oluşturulması hedefleniyor.

Açılışa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl TSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe ile sektör temsilcileri katıldı.