Kastamonu Entegre’den çocuklara yönelik iki önemli projeye katkı

ANKARA(EKONOMİ)

Şirketten yapılan açıklamada, ahşap bazlı panel sektörünün önemli üreticilerinden olan Kastamonu Entegre’nin topluma katkı sağlama ve sürdürülebilir gelişimi destekleme misyonu doğrultusunda projelerine devam ettiği bildirildi.

Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında yer alan “Kitabın Serüveni” deneyim alanı, çocukları bir kitabın üretim sürecinin aktif parçası olmaya davet ediyor. Deneyim alanında ziyaretçiler; yazar, editör, çizer, tasarımcı, matbaacı ve okur rollerini üstlenerek bir fikrin kitaba dönüşme yolculuğunu uygulamalı olarak deneyimleyebiliyor.

Şirketin destek verdiği bir diğer çalışma ise geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden Sakıp Sabancı Müzesi Çocuk Atölyesi Yenileme Projesi kapsamında atölyenin dönüşüm sürecine katkıda bulunuldu. Yürütülen kapsamlı yenileme sürecinde atölyenin farklı alanları çocukların kullanımı göz önüne alınarak yenilendi. Proje kapsamında ayrıca Kastamonu Entegre çalışanlarının çocuklarına yönelik çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Açıklamada, Kastamonu Entegre’nin, sosyal fayda odaklı projeleriyle çocukların gelişimini desteklemeyi sürdürürken, çocukların daha yaratıcı, güvenli ve ilham verici alanlarda vakit geçirebilmesine katkı sunmayı hedeflediğinin altı çizilerek, “1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü vesilesiyle çocukların gelişimine katkı sağlayan çalışmaları çok önemli buluyoruz, çocukların geleceğine değer katan projelerde yer almaya devam ediyoruz” ifadeleri yer aldı.