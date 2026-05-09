Kastamonu Entegre’ye Altın Çekül’den gümüş ödül

Yapı sektörünün prestijli ödüllerinden olan Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri bu sene 31. kez sahiplerini buldu. Ahşap bazlı panel sektöründe Türkiye’nin lider, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük üreticisi Kastamonu Entegre, sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan yüzde 100 ve yüzde 50 oranında biyo-bazlı tutkal teknolojisiyle geliştirilmiş yenilikçi yonga levha ürünü olan PureBoard ile Yapıda Yenilikçi Ürün Kategorisi’nde Gümüş Çekül Ödülüne layık görüldü. 6 Mayıs’ta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde gerçekleşen törende ödülü Kastamonu Entegre adına Global AR-GE ve İnovasyon Direktörü Hüseyin Güler ve AR-GE Grup Müdürü Başak Bengü aldı. Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinin merkezine koyan Kastamonu Entegre, PureBoard ürünüyle karbon ayak izini azaltarak yüzde 100 geri dönüştürülebilir yapısıyla döngüsel ekonomiyi destekliyor.

PureBoard: Kullanıcı sağlığını ve iç mekân hava kalitesini önceleyen yenilikçi çözüm

Kastamonu Entegre’nin çevresel sürdürülebilirliği merkeze alarak geliştirdiği PureBoard, ahşap bazlı panel sektöründe uzun yıllardır kullanılan petrokimyasal esaslı bağlayıcılar yerine biyo-bazlı tutkal teknolojisiyle üretiliyor. Türkiye’de bu alanda bir ilk olan PureBoard, geleneksel yonga levhalara kıyasla düşük emisyon seviyesiyle öne çıkıyor.

Formaldehit içermeyen NAF sınıfı yapısıyla doğal ahşapla eşdeğer emisyon seviyeleri sunan PureBoard, uçucu organik bileşiklere maruziyeti azaltarak iç mekân hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlıyor. Çevre dostu malzeme kullanımını destekleyen ürün, aynı zamanda LEED gibi yeşil bina derecelendirme sistemlerinde puan katkısı sağlayabilecek nitelikleriyle yapı sektörü için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Kastamonu Entegre, sürdürülebilirlik ve inovasyonu odağına alarak yapı sektörüne yön vermeye devam ediyor. Şirket, çevre dostu ürünleriyle geleceğin yaşam alanlarına katkı sağlamayı hedefliyor.