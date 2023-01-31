Katarlı Milaha ile Türk Hareket'ten stratejik ortaklık anlaşması

Milaha, tasarlanmış ağır kaldırma ve nakliye hizmetleri sağlayıcısı olan Hareket ile stratejik ortaklığın, Katarlı mevkidaşının kapsamlı lojistik çözümlerini yerel pazarlarda genişletmesini sağlayacağını açıkladı.

Hareket'in Milaha'ya vereceği hizmetler arasında projelendirme, güzergâh etütleri, asansör mühendisliği, proje yönetimi ve montaj işleri yer alıyor.

Qatar Navigation (Milaha), 1957'de yaklaşık 1.136 milyar Katar Riyali sermaye ile kuruldu. Bugün 11.27 milyar dolar piyasa değeriyle Katar Borsası'nda işlem görüyor. Hareket A.Ş. ise petrol ve gaz ile ilgili projeler ve diğer büyük projeleri uygulama deneyiminin yanı sıra Türkiye, Karadeniz bölgesi, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtasında karmaşık projelerin uygulanması alanında çalışıyor.

Hareket A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, 2021 sonunda yaptığı açıklamada şirketin proje taşıma konusunda Avrupa'da dördüncü, nakliye konusunda dünyada 16'ncı, vinç kiralama konusunda ise dünyada 46'ncı sırada olduğunu açıklamıştı.